T20 Lanka Premier League Points Table 2026

Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
T20 Lanka Premier League
COL
GAL
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
T20 Lanka Premier League
GAL
KAN
T20 Lanka Premier League
DAM
COL
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
T20 Lanka Premier League
KAN
GAL
T20 Lanka Premier League
COL
DAM
T20 Lanka Premier League
KAN
JAF
T20 Lanka Premier League
COL
GAL
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
T20 Lanka Premier League
1ST
2ND
T20 Lanka Premier League
3RD
4TH