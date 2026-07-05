T20 Cricket Points Table 2026
Tournaments
- Ajman T20 Cup
- Bangladesh Premier League
- Big Bash League
- Big Bash League, Women
- Caribbean Premier League
- Caribbean Premier League, Women
- CDU Strike League 20 over series T20
- Cool & Smooth T20 Explosion
- CSA Provincial T20 Knockout
- CSA T20 Challenge
- CSA T20 Challenge Division 2
- Emirates D20
- Fairbreak Invitational, Women
- Global Cricket League
- ILT20 Development Tournament
- Indian Premier League
- Kenya T20 Cup
- Legends Cricket Trophy
- Legends League Cricket Masters
- Maharashtra Premier League
- Major Clubs T20 Tournament
- Major League Cricket
- Minor League
- MLC Champions Open
- Mumbai Premier League
- National T20 Cup
- Nepal Premier League
- Pakistan Super League
- Pondicherry T20 Tournament
- Regional T20, Women
- SA20 League
- Saurashtra Premier League
- Senior Womens Interzonal T20
- Senior Womens T20 Trophy
- Sharajah CBFS T20 League
- Sharjah Ramadan T20 League
- Strike League T20
- Super 20 Series, Women
- Super Smash
- Super Smash, Women
- Syed Mushtaq Ali Trophy
- T20 Blast
- T20 Blaze, Women
- T20 Challenger Trophy, Women
- T20 County Pre-Season Games in Zimbabwe
- T20 Franchise
- T20 Inter Provincial Trophy
- T20 Kashmir Premier League
- T20 Lanka Premier League
- T20 League
- T20 Maharaja Trophy
- T20 Premier League, Women
- T20 Sher E Punjab Cup
- T20 Sher E Punjab Cup
- Tamil Nadu Premier League
- Top End T20
- Vincy T10 Premier League
- Womens League Exhibition Matches
- Womens T20, Challenge
- Zimbabwe Domestic T20