Major League Cricket Points Table 2026

Mi New York vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SAN
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
San Francisco UnicornsSAN
|7
|4
|1
|2
|0
|8
|WDWWL
Mi New YorkNEW
|7
|3
|2
|2
|0
|6
|LWWDD
Los Angeles Knight RidersLOS
|7
|2
|1
|4
|0
|4
|LWDDD
Seattle OrcasSEA
|8
|2
|4
|2
|0
|4
|DLDLW
Texas Super KingsTEX
|8
|2
|4
|2
|0
|4
|DLLDW
Washington FreedomWAS
|7
|2
|3
|2
|0
|4
|DDLWL
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SAN
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
LOS
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SEA
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
LOS
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
WAS
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SAN
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
WAS
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
LOS
Major League Cricket
1ST
2ND
Major League Cricket
3RD
4TH