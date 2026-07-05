Major League Cricket Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
San Francisco Unicorns
San Francisco UnicornsSAN		741208WDWWL
OpponentDateResultMatch link
Mi New York
Mi New YorkNEW		06 JulWSAN vs NEW T20 Major League Cricket Results Score 06.07.2026
Washington Freedom
Washington FreedomWAS		04 JulDWAS vs SAN T20 Major League Cricket Results Score 04.07.2026
Washington Freedom
Washington FreedomWAS		29 JunWSAN vs WAS T20 Major League Cricket Results Score 29.06.2026
Seattle Orcas
Seattle OrcasSEA		27 JunWSAN vs SEA T20 Major League Cricket Results Score 27.06.2026
Texas Super Kings
Texas Super KingsTEX		25 JunLSAN vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 25.06.2026
Mi New York
Mi New YorkNEW		732206LWWDD
OpponentDateResultMatch link
San Francisco Unicorns
San Francisco UnicornsSAN		06 JulLSAN vs NEW T20 Major League Cricket Results Score 06.07.2026
Los Angeles Knight Riders
Los Angeles Knight RidersLOS		05 JulWLOS vs NEW T20 Major League Cricket Results Score 05.07.2026
Seattle Orcas
Seattle OrcasSEA		03 JulWSEA vs NEW T20 Major League Cricket Results Score 03.07.2026
Los Angeles Knight Riders
Los Angeles Knight RidersLOS		27 JunDNEW vs LOS T20 Major League Cricket Results Score 27.06.2026
Texas Super Kings
Texas Super KingsTEX		26 JunDNEW vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 26.06.2026
Los Angeles Knight Riders
Los Angeles Knight RidersLOS		721404LWDDD
OpponentDateResultMatch link
Mi New York
Mi New YorkNEW		05 JulLLOS vs NEW T20 Major League Cricket Results Score 05.07.2026
Texas Super Kings
Texas Super KingsTEX		04 JulWLOS vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 04.07.2026
Washington Freedom
Washington FreedomWAS		02 JulDLOS vs WAS T20 Major League Cricket Results Score 02.07.2026
Seattle Orcas
Seattle OrcasSEA		28 JunDLOS vs SEA T20 Major League Cricket Results Score 28.06.2026
Mi New York
Mi New YorkNEW		27 JunDNEW vs LOS T20 Major League Cricket Results Score 27.06.2026
Seattle Orcas
Seattle OrcasSEA		824204DLDLW
OpponentDateResultMatch link
Texas Super Kings
Texas Super KingsTEX		05 JulDSEA vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 05.07.2026
Mi New York
Mi New YorkNEW		03 JulLSEA vs NEW T20 Major League Cricket Results Score 03.07.2026
Los Angeles Knight Riders
Los Angeles Knight RidersLOS		28 JunDLOS vs SEA T20 Major League Cricket Results Score 28.06.2026
San Francisco Unicorns
San Francisco UnicornsSAN		27 JunLSAN vs SEA T20 Major League Cricket Results Score 27.06.2026
Washington Freedom
Washington FreedomWAS		26 JunWWAS vs SEA T20 Major League Cricket Results Score 26.06.2026
Texas Super Kings
Texas Super KingsTEX		824204DLLDW
OpponentDateResultMatch link
Seattle Orcas
Seattle OrcasSEA		05 JulDSEA vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 05.07.2026
Los Angeles Knight Riders
Los Angeles Knight RidersLOS		04 JulLLOS vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 04.07.2026
Washington Freedom
Washington FreedomWAS		28 JunLWAS vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 28.06.2026
Mi New York
Mi New YorkNEW		26 JunDNEW vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 26.06.2026
San Francisco Unicorns
San Francisco UnicornsSAN		25 JunWSAN vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 25.06.2026
Washington Freedom
Washington FreedomWAS		723204DDLWL
OpponentDateResultMatch link
San Francisco Unicorns
San Francisco UnicornsSAN		04 JulDWAS vs SAN T20 Major League Cricket Results Score 04.07.2026
Los Angeles Knight Riders
Los Angeles Knight RidersLOS		02 JulDLOS vs WAS T20 Major League Cricket Results Score 02.07.2026
San Francisco Unicorns
San Francisco UnicornsSAN		29 JunLSAN vs WAS T20 Major League Cricket Results Score 29.06.2026
Texas Super Kings
Texas Super KingsTEX		28 JunWWAS vs TEX T20 Major League Cricket Results Score 28.06.2026
Seattle Orcas
Seattle OrcasSEA		26 JunLWAS vs SEA T20 Major League Cricket Results Score 26.06.2026

Another T20 Tournaments

Major League Cricket Schedule & Results

View All
UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS