T20 Inter Provincial Trophy Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Leinster Lightning
Leinster LightningLEI		430106WWDW
OpponentDateResultMatch link
North-West Warriors
North-West WarriorsNOR		17 JunWLEI vs NOR T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 17.06.2026
Northern Knights
Northern KnightsNKN		16 JunWLEI vs NKN T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 16.06.2026
Northern Knights
Northern KnightsNKN		03 JunDLEI vs NKN T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 03.06.2026
North-West Warriors
North-West WarriorsNOR		02 JunWNOR vs LEI T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 02.06.2026
North-West Warriors
North-West WarriorsNOR		312002LWL
OpponentDateResultMatch link
Leinster Lightning
Leinster LightningLEI		17 JunLLEI vs NOR T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 17.06.2026
Northern Knights
Northern KnightsNKN		17 JunWNKN vs NOR T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 17.06.2026
Leinster Lightning
Leinster LightningLEI		02 JunLNOR vs LEI T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 02.06.2026
Northern Knights
Northern KnightsNKN		302100LLD
OpponentDateResultMatch link
North-West Warriors
North-West WarriorsNOR		17 JunLNKN vs NOR T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 17.06.2026
Leinster Lightning
Leinster LightningLEI		16 JunLLEI vs NKN T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 16.06.2026
Leinster Lightning
Leinster LightningLEI		03 JunDLEI vs NKN T20 T20 Inter Provincial Trophy Results Score 03.06.2026

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