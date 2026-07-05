Caribbean Premier League Points Table 2026

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
JAM
ANT
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
JAM
ANT
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
SKN
TKR
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
ANT
STL
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
BAR
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
SKN
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
GAW
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
TKR
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BAR
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
SKN
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
GAW
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
SKN
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
JAM
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
TKR
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
GAW
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
BAR
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
STL
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
JAM
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
BAR
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
GAW
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
ANT
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
JAM
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
BAR
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
ANT
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
STL
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
JAM
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
TKR
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
SKN
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
STL
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
ANT
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
STL
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
SKN
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
TKR
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
JAM
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
GAW
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
3RD
4TH
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
1ST
2ND
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
FIN
FIN