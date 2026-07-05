Super 20 Series, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Dragons
DragonsDRA		632106WWLDL
OpponentDateResultMatch link
Typhoons
TyphoonsTYP		25 MayWTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 25.05.2026
Typhoons
TyphoonsTYP		24 MayWTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 24.05.2026
Typhoons
TyphoonsTYP		17 MayLTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Typhoons
TyphoonsTYP		17 MayDTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Typhoons
TyphoonsTYP		10 MayLDRA vs TYP T20 Super 20 Series, Women Results Score 10.05.2026
Typhoons
TyphoonsTYP		623104LLWDW
OpponentDateResultMatch link
Dragons
DragonsDRA		25 MayLTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 25.05.2026
Dragons
DragonsDRA		24 MayLTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 24.05.2026
Dragons
DragonsDRA		17 MayWTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Dragons
DragonsDRA		17 MayDTYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Dragons
DragonsDRA		10 MayWDRA vs TYP T20 Super 20 Series, Women Results Score 10.05.2026

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