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Super 20 Series, Women
Super 20 Series, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Dragons
DRA
6
3
2
1
0
6
W
W
L
D
L
Opponent
Date
Result
Match link
Typhoons
TYP
25 May
W
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 25.05.2026
Typhoons
TYP
24 May
W
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 24.05.2026
Typhoons
TYP
17 May
L
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Typhoons
TYP
17 May
D
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Typhoons
TYP
10 May
L
DRA vs TYP T20 Super 20 Series, Women Results Score 10.05.2026
Typhoons
TYP
6
2
3
1
0
4
L
L
W
D
W
Opponent
Date
Result
Match link
Dragons
DRA
25 May
L
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 25.05.2026
Dragons
DRA
24 May
L
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 24.05.2026
Dragons
DRA
17 May
W
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Dragons
DRA
17 May
D
TYP vs DRA T20 Super 20 Series, Women Results Score 17.05.2026
Dragons
DRA
10 May
W
DRA vs TYP T20 Super 20 Series, Women Results Score 10.05.2026
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