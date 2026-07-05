T20 Series Zimbabwe vs Afghanistan Points Table 2026
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
AfghanistanAFG
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|WWW
ZimbabweZIM
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|LLL
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