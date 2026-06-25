Match details Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 25.06.2026

T20

COA
COA

195

MYW
MYW

191

Match Info

Match:T20 Maharaja Trophy 2026
Date:Saturday, June 20, 2026 - Monday, July 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, June 25, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Coastal Kings Mangaluru Squad

Players
Bench

Mysore Warriors Squad

Players
BenchAchar Shreesha, Ajit Karthik Codanda, Ashraf Sarfaraz, Bhandage Manoj, Dharmani Harshil, Dhuri Bharath, Dravid Samit, Gowda Dhanush, Gowtham Krishnappa, Kamble Shashi Kumar, Krishna Prasidh, Manager Shoaib, Mishra Gautam, Murthy Praveera Venkatesh, Nair Karun, Patil Vidyadhar, Rawat Rahul, S U Karthik, Samarth Ravikumar, Sharath Srinivas, Srivastava Smayan, Suchith Jagadeesha, Venkatesh M

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet