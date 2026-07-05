Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Gender:Men

Players

2023 Players

Anant Bhushan

Arjun Dhiman

India

Bakhtiar Tahiri

Christopher Webster

Dimo Krasimirov Nikolov

Bulgaria

Gagandeep Singh

Bulgaria

Hristo Lakov

Bulgaria

Ishan Aravinda De Silva

Bulgaria

James Michael Alexander Batten

Kalandar Mohammad

Leslie Adrian Dunbar

Serbia

Lovesh Sharma

Michael Conrad Jones

England

Nikolay Nankov

Bulgaria

Omar Rasool

Bulgaria

Prakash Mishra

Bulgaria

Prashant Verma

Rakesh Yadav

Rohit Dhiman

Rohit Singh

Roman Lalotra

Sahil Kumar

Shafquat Khan

Suraj Negi

Statistics

T10 Bulgaria 2023

Matches Played10
Won7
Drawn0
Lost3
No result8

Another teams

Delhi Capitals

Delhi Capitals

India

India

West Indies

West Indies

Beveren Cc

Beveren Cc

South Africa

South Africa

Mpumalanga Rhinos

Mpumalanga Rhinos

Voc Rotterdam

Voc Rotterdam

Up Warriorz

Up Warriorz

Royal Challengers Bangalore

Royal Challengers Bangalore

Australia

Australia