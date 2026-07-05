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2023 Players
Anant Bhushan
Arjun Dhiman
India
Bakhtiar Tahiri
Christopher Webster
Dimo Krasimirov Nikolov
Bulgaria
Gagandeep Singh
Hristo Lakov
Ishan Aravinda De Silva
James Michael Alexander Batten
Kalandar Mohammad
Leslie Adrian Dunbar
Serbia
Lovesh Sharma
Michael Conrad Jones
England
Nikolay Nankov
Omar Rasool
Prakash Mishra
Prashant Verma
Rakesh Yadav
Rohit Dhiman
Rohit Singh
Roman Lalotra
Sahil Kumar
Shafquat Khan
Suraj Negi
T10 Bulgaria 2023
Delhi Capitals
West Indies
Beveren Cc
South Africa
Mpumalanga Rhinos
Voc Rotterdam
Up Warriorz
Royal Challengers Bangalore
Australia