West Indies

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Gender:Men
Country Code:WI

Players

2026 Players

Ackeem Auguste

Akeal Jerome Hosein

Trinidad and Tobago

Alick Athanaze

Dominica

Alzarri Shaheim Joseph

Antigua and Barbuda

Amir Anthony Jangoo

Trinidad and Tobago

Anderson Phillip

Trinidad and Tobago

Andre Dwayne Russell

Jamaica

Brandon Alexander King

Jamaica

Evin Cherreaz Lewis

Trinidad and Tobago

Gudakesh Moti-Kanhai

Guyana

Jason Omar Holder

Barbados

Jayden Seales

Trinidad and Tobago

Jewel Andrew

Antigua and Barbuda

John Dillon Campbell

Jamaica

Johnson Charles

Saint Lucia

Jomel Andrel Warrican

Saint Vincent and the Grenadines

Joshua Da Silva

Trinidad and Tobago

Justin Pierre Greaves

Barbados

Kavem Ajoel Rakem Hodge

Dominica

Keacy Uydess Carty

Sint Maarten

Kemar Andre Jamal Roach

Barbados

Khary Pierre

Trinidad and Tobago

Kyle Rico Mayers

Barbados

Matthew Forde

Barbados

Nicholas Pooran

Trinidad and Tobago

Obed Christopher McCoy

Saint Vincent and the Grenadines

Quentin Sampson

Guyana

Ramon Romario Simmonds

Barbados

Raymon Anton Reifer

Barbados

Romario Shepherd

Guyana

Roston Lamar Chase

Barbados

Rovman Powell

Jamaica

Shai Diego Hope

Barbados

Shamar Joseph

India

Shamar Springer

Barbados

Sherfane Rutherford

Guyana

Shimron Odilon Hetmyer

Guyana

Tagenarine Chanderpaul

Guyana

Yannick Cariah

Trinidad and Tobago

Statistics

T20 World Cup 2026

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Meet the West Indies Cricket Team, get to know everything first hand about the players of this team, how they train, how the matches they have already played have gone and who they will take the field against in the future, and how they will win.

Can India Women Repeat What West Indies Women Achieved in 2016?

Can India Women Repeat What West Indies Women Achieved in 2016?

India Women have a chance to script history in the Women's T20 World Cup. If the team wins the tournament, they could partner with the men's team, who won the men's edition this year. Only West Indies has done the same in 2016, as India Women eye this historic feat.

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