ODI Series West Indies vs. New Zealand
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ