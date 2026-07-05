Manhattan Yorkers

Manhattan Yorkers

Gender:Men

Players

2023 Players

Abhayjit Khangura

Arslan Sher Khan

Canada

Chintan Patel

Danesh Patel

Deep Joshi

Deep Patel

Dhruv Pawar

Hiram Shallow

Hiren Patel

Manoj Acharya

India

Miraj Naidu

Niel Patel

Nirmith Shashidhar

Nisarg Desai

Prannav Chettipalayam

USA

Preet Shah

Rahul Mishra

India

Ruchir Joshi

India

Santosh Sama

Shivans Patel

Siddarth Kappa

USA

Surya Thurumella

Vanditkumar Prajapati

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Baltimore Royals

Baltimore Royals

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Coastal Riders

Coastal Riders

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

The Philadelphians

The Philadelphians

Atlanta Lightning

Atlanta Lightning

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors