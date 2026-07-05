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2023 Players
Abhimanyu Poswal
Ahsan Ahmed
Ali Samad
Anwar Khan
Ashhar Mehdi
Asif Mehmood
Ayush Thakkar
Faraz Imran Sheikh
Fawad Alam
Pakistan
Gurnek Johal Singh
Haseeb Azam
Hassan Khan
Iqra Farooqui
Kevin Philip
Khurram Manzoor
Manav Brahmbhatt
Mir Hamza
Najam Ul-Saqib Iqbal
Ravinder Singh Bopara
England
Saad Ali
Shaheer Hasan
Sharjeel Khan
Tajinder Singh Dhillon
India
Zia Ul Haq Muhammad
Minor League 2023
Bezawada Tigers
Orlando Galaxy
Shivamogga Yodhas
San Diego Surf Riders
Ft Lauderdale Lions
Uttarandhra Lions
Rayalaseema Kings
Morrisville Raptors
New Jersey Stallions
Vizag Warriors