Chicago Kingsmen

Chicago Kingsmen

Gender:Men

Players

2023 Players

Abhimanyu Poswal

Ahsan Ahmed

Ali Samad

Anwar Khan

Ashhar Mehdi

Asif Mehmood

Ayush Thakkar

Faraz Imran Sheikh

Fawad Alam

Pakistan

Gurnek Johal Singh

Haseeb Azam

Pakistan

Hassan Khan

Pakistan

Iqra Farooqui

Kevin Philip

Khurram Manzoor

Pakistan

Manav Brahmbhatt

Mir Hamza

Pakistan

Najam Ul-Saqib Iqbal

Ravinder Singh Bopara

England

Saad Ali

Shaheer Hasan

Sharjeel Khan

Pakistan

Tajinder Singh Dhillon

India

Zia Ul Haq Muhammad

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Bezawada Tigers

Bezawada Tigers

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

San Diego Surf Riders

San Diego Surf Riders

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Uttarandhra Lions

Uttarandhra Lions

Rayalaseema Kings

Rayalaseema Kings

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Vizag Warriors

Vizag Warriors