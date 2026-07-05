Atlanta Lightning

Atlanta Lightning

Gender:Men

Players

2023 Players

Abdullah Quadri

Akhil Posa

Aran Chenchu

Cassius Odayne Burton

Danush Kaveripakam

Hanchard Hamilton

Heath Richards

USA

Heer Patel

Jesse Darren Bootan

Junaid Siddiqui

Canada

Kyle Philip

Trinidad and Tobago

Mark Parchment

McNally Neive

Jamaica

Mohammad Hussain Talat

Pakistan

Nitish Sudini

Pankaj Kumar Rao

India

Phani Simhadri

USA

Romario King

Sagar P Patel

Unmukt Bharat Thakur Chand

India

Statistics

Minor League 2023

Matches Played8
Won7
Drawn0
Lost1
No result1

Another teams

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

San Diego Surf Riders

San Diego Surf Riders

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Rayalaseema Kings

Rayalaseema Kings

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

Bezawada Tigers

Bezawada Tigers

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Vizag Warriors

Vizag Warriors

Socal Lashings

Socal Lashings

Coastal Riders

Coastal Riders