Namo Bandra Blasters

Namo Bandra Blasters

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Aashray Sajnani

Aditya Anand

Atif Attarwala

Dhanit Raut

Dhrumil Ulhas Matkar

India

Hersh Tank

India

Jay Sanjay Jain

Karsh Kothari

Om Shyamsundar Keshkamat

Parag Khanapurkar

India

Prateekkumar Ravishankar Yadav

Royston Harold Dias

India

Sagar Chhabria

Sairaj Sanjeev Nair

Shyamsundar Keshkamat

India

Sohum Chandrashekhar Sabnis

Suved Parkar

India

Tatsat Singh

India

Virendra Harishchandra Yadav

Yashasvi Bhupendra Jaiswal

India

Statistics

Mumbai Premier League 2019

Matches Played5
Won2
Drawn0
Lost3
No result0

Namo Bandra Blasters Team Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultNorth Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

228

NAM

NAM

228

ResultTriumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

178

NAM

NAM

179

ResultNamo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

178

MSC

MSC

203

ResultArcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

148

NAM

NAM

144

Another teams

Jharkhand Super Giants

Jharkhand Super Giants

Eagle Thane Strikers

Eagle Thane Strikers

North Mumbai Panthers

North Mumbai Panthers

Gujarat Lions

Gujarat Lions

Uttar Pradesh Warriors

Uttar Pradesh Warriors

Triumph Knights MNE

Triumph Knights MNE

Delhi Dominators

Delhi Dominators

Arcs Andheri

Arcs Andheri

Upminster

Upminster

Vantaa Vipers

Vantaa Vipers