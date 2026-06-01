Royston Harold Dias

Royston Harold Dias

bowler

Full name:Royston Harold Dias
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Mumbai

Namo Bandra Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15133
Innings24133
Overs410.1116.310.4
Balls---
Maidens9670
Runs1184633104
Wickets34201
Avg34.8231.65104
SR72.3834.9564
Eco2.885.439.75
BB541
4w210
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15133
Innings1630
Not outs720
Runs7760
Balls Faced23290
Avg8.5560
SR33.1866.660
Fours700
Fifties000
Sixies300
Highest2060
Hundreds000

Royston Harold Dias Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultNorth Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

228

NAM

NAM

228

ResultTriumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

178

NAM

NAM

179

ResultNamo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

178

MSC

MSC

203

ResultArcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

148

NAM

NAM

144

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Bista, Jay

Bista, Jay

Kotian, Tanush

Kotian, Tanush

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham

Thakur, Shardul

Thakur, Shardul