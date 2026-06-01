Parag Khanapurkar

Mumbai Premier League
Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NAM
189
EAG
194
North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NOR
228
NAM
228
Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
TRI
178
NAM
179
Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NAM
178
MSC
203
Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
148
NAM
144