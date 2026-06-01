Parag Khanapurkar

Parag Khanapurkar

all rounder

Full name:Parag Khanapurkar
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Namo Bandra Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches51
Innings40
Overs15.00
Balls--
Maidens00
Runs860
Wickets20
Avg430
SR450
Eco5.730
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches51
Innings51
Not outs00
Runs17921
Balls Faced21632
Avg35.821
SR82.8765.62
Fours150
Fifties00
Sixies21
Highest12321
Hundreds10

Parag Khanapurkar Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultNorth Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

228

NAM

NAM

228

ResultTriumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

178

NAM

NAM

179

ResultNamo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

178

MSC

MSC

203

ResultArcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

148

NAM

NAM

144

Another Players

Chopra, Agni

Chopra, Agni

Dias, Royston

Dias, Royston

Almeida, Kevin

Almeida, Kevin

Iyer, Shreyas

Iyer, Shreyas

Tambe, Pravin

Tambe, Pravin

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Khan, Aman Hakim

Khan, Aman Hakim

Singh, Tushar

Singh, Tushar

Kerkar, Eknath

Kerkar, Eknath