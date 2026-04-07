Yashasvi Bhupendra Jaiswal

Yashasvi Bhupendra Jaiswal

batsman

Full name:Yashasvi Bhupendra Jaiswal
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break
Date of Birth (Age):28 December 2001 (24)
Zodiac Sign:Capricorn
Height:183 cm
Hometown:Suriyawan, Bhadohi, Uttar Pradesh, India
Jersey Number:64
Batting Style:Left -hand bat
Bowling Style:Left-arm Leg Break
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

India

Namo Bandra Blasters

Rajasthan Royals

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches25173262
Innings013134
Overs01.08.047.33.1
Balls-----
Maidens00010
Runs0112825741
Wickets00070
Avg00036.710
SR00040.710
Eco0113.55.4112.94
BB00020
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches25173262
Innings35293260
Not outs01343
Runs266132211015111710
Balls Faced49191322517531188
Avg88.663381.1553.9630
SR54.17145.0565.4286.19143.93
Fours2917256159207
Fifties113710
Sixies35273669
Highest17184265203124
Hundreds101051

Yashasvi Bhupendra Jaiswal Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultNorth Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

228

NAM

NAM

228

ResultTriumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

178

NAM

NAM

179

ResultNamo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

178

MSC

MSC

203

ResultArcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

148

NAM

NAM

144

T20 Series Ireland vs India

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

182

IND

IND

148

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

154

IND

IND

153

T20 Series Zimbabwe vs India

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

Yashasvi Jaiswal News

View all

We invite you to find out all the latest information about cricketer Yashasvi Jaiswal, how he trains, which cricket matches he has already participated in, and which ones he plans to participate in.

BCCI Announces Virat Kohli's Replacement for Afghanistan ODI Series

BCCI Announces Virat Kohli's Replacement for Afghanistan ODI Series

Virat Kohli has been ruled out of the ODI series against Afghanistan. Following his hamstring injury in the IPL final, he would be missing out on a much awaited ODI series at home. Yashasvi Jaiswal has been named as a replacement for Virat in this series.

Yashasvi Jaiswal05:17 PM, 05 June, 2026

AI Simulation, One-Off Test | Kuldeep Yadav's 10-wicket match haul powers India to innings victory over Afghanistan

Yashasvi Jaiswal07:32 PM, 25 May, 2026

Why Ravichandran Ashwin Compared Yashasvi Jaiswal to Aakash Chopra

Yashasvi Jaiswal07:36 PM, 09 May, 2026

Why Did BCCI Issue Notices to Yashasvi Jaiswal and Shafali Verma?

Yashasvi Jaiswal03:50 PM, 30 April, 2026

Is Yashasvi Jaiswal being overshadowed by Vaibhav Sooryavanshi in the IPL?

International Career

Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal popularly known as Yashasvi Jaiswal is a rising superstar for the Indian Cricket team who is leading India's rich cricketing legacy into brighter days. He is a left-handed aggressive batsman and plays as an opener for India. He was born on December 21, 2001, in Suriyawan, Bhadohi, Uttar Pradesh in a middle-class family. His sheer determination made him a proficient batter and brought wide recognition in domestic cricket. Soon his attacking gameplay grabbed selectors’ eyes and he got a national call. In his international career, he had already scored 1798 runs in 19 test matches, and 723 runs in 23 T20Is but he had not debuted at ODIs yet. Hopefully, he will be in the One Day International squad very soon. Below here we mention some key moments from his international career:

  • July 12, 2023:He debuted in international cricket on July 12, 2023, in test cricket against the West Indies in India's tour of West Indies at Roseau. He made a magnificent maiden century and scored 171 runs from 387 balls. His tremendous batting helped the Indian team to cross the 400 mark in India's first innings. Finally, India won by an innings and Yashasvi Jaiswal became the player of the match on his dream debut.
  • August 8, 2023:Jaiswal debuted in a T20 international against the same tour of West Indies against West Indies. But he could not do so much with his batting as he scored only 1 run from 2 balls. So his T20I debut was not so impressive.
  • October 3, 2023:He made another century in the Asian Games Men’s Cricket Competition with a score of 100 from just 49 balls. He got an opportunity to be part of a contribution towards winning a gold medal in the Asian Games 2023.
  • 2024 T20 World Cup:He was a member of the 2024 T20 World Cup team but did not have any opportunity to play in the tournament. But he had closely watched and shared the dressing room with his other players.

Indian Premier League

Jaiswal is a phenomenal hard-hitting left-handed batsman who has a strong reputation for his batting in the IPL. Rajasthan Royals had shown belief in him in the 2020 IPL. He is standing out and proving the franchise’s decision right. His mighty season was the 2023 IPL season as he scored more than 600 runs with a century and the fastest fifty in the IPL. Over time, he is proving his batting skills and worth in the game with Rajasthan’s Jersey.

Year

Information about Participation in the Tournament

2020 IPL

He started his IPL career with the Rajasthan Royals team for INR 2.40 crore. He played only 3 matches and scored only 40 runs which was disappointing for him as he wasn’t able to show his capabilities.

2021 IPL

In this season, RR had shown faith in him and retained him at INR 2.40 crores. He played 10 matches and scored 249 runs at a strike rate of 148.21 with one half-century. The overall performance is decent which gave a solid confidence to do better in the upcoming season.

2022 IPL

This year once again RR had retained him at INR 4.00 crores. He had played 10 matches and scored 258 runs with a strike rate of 132.98. The season was going almost the same as the previous one.

2023 IPL

This season, he played a sensational innings as he scored 625 runs in 14 matches with a 163.61 strike rate. He made a century of 124 runs which was a magnificent inning against the most successful team Mumbai Indians this season. He also made the fastest fifty in ipl with just 13 balls against Kolkata Knight Riders. This season was a massive breakthrough for his cricket career and ranked 5th on the list of the most runs in IPL.

2024 IPL

RR retained him at INR 4 crores and he scored 435 runs from 16 matches. He made another century of 104* with only 62 balls against Mumbai Indians on April 30, 2023, with a strike rate of 200.00. The overall runs are lesser than the previous season but he had some match-winning knocks.

2025 IPL

Rajasthan Royals retained Jaiswal for INR 18 crore ahead of the mega auction, backing him as a key batter. He delivered with 559 runs in 14 matches at a strike rate of 159.71, finishing as the team’s top scorer with six half-centuries.

2026 IPL

Retained as the premier opener for INR 18 crores. He is expected to take on a senior leadership role under new captain Riyan Parag, anchoring the top order for the 19th edition of the league.

Domestic Career

He started his first-class match against Chhattisgarh on January 7, 2019. He scored 20 runs from 40 balls which was a decent performance in his debut first-class cricket. He made his List A debut on September 20, 2019, for India Under 23 against Bangladesh Under 23. But unfortunately, they did not score any runs and got bowled by Abu Hider in 3 balls. Overall he had played 36 first-class matches where he scored 3712 runs with a highest score of 265 runs. In List A cricket, he played 32 matches and scored 1511 runs with the highest score of 203 runs.

He first gained recognition in the 2019–20 Vijay Hazare Trophy when he became the youngest cricketer to score a double century in List A cricket. He was playing for Mumbai and scored 203 runs off 154 balls against Jharkhand. He was also the leading run-scorer for India in the 2020 U-19 Cricket World Cup, with 400 runs in six matches, including a century in the semifinal. He was a consistent performer for Mumbai in the Ranji Trophy, often scoring big runs at crucial times.

Records and Achievement

As a young star, Jaiswal has a long journey ahead in his career. However, he had made few notable records in his short duration time frame. His bat is breaking the number charts every day and creating history for Indian cricket. Hopefully, he will be making a huge number of records and getting a lot of awards due to his consistent batting performances.

Awards:

Jaiswal came in a transition phase of the Indian team where the top-order seniors were packing their bags to take leave from international cricket. Despite this, he made his name so prominent in International cricket in this short span and earned some awards. These are some of them listed below:

  • He was awarded ‘Player of the Tournament’ of 2020 under 19 World Cup due to his consistent performances.
  • ICC nominated him for the ICC Men's Player of the Month Award (February 2024).

Records:

Jaiswal made some historic records as an Indian cricketer in his impactful career. Let us dig deep into his record collections.

  • He was the youngest Indian to score a List A double century, scoring 203 runs.
  • He was the highest run-scorer in the 2020 U-19 World Cup.
  • In the 2023 IPL, he scored the fastest fifty in just 13 balls.
  • Jaiswal made a century on his remarkable Test debut.
  • He became the third batsman, after Virat Kohli and Vinod Kambli, to score double centuries in consecutive Test matches.
  • He ranked second for the most double centuries in a Test series (2).
  • Interestingly, he became one of the few players to score both a century and a duck in the same match.

Personal Life

He was born on 28 December 2001 at Suriyawan of Uttar Pradesh. He shifted to Mumbai at ten years old to get training at Azad Maidan. He was spending his life in a tent and selling panipuri to fulfil his needs. Later Jwala Singh spotted his potential and provided a place to live and practice before becoming a legal guardian. From there to today, he made a lot of sacrifices and struggles to make a spot in the Indian Cricket team.

Family Life

He was the youngest of four children in his family. His parents are Bhupendra jaiswal and Kanchan Jaiswal. His father ran a small hardware store to earn money. His brother Tejasvi Jaiswal is also a professional cricketer who was representing Tripura in the Ranji Trophy.

Financial Standing

As per the reports, his net worth is estimated at INR 16 crores. The BCCI board made a Grade B contract with him for 2023/24 seasons. As per 2024 data, a grade B player gets a salary of INR 3 crore annually. Besides the BCCI contract, he is earning through various brand endorsements, passive income sources, real estate investments and IPL salary. However, his financial growth has been substantial over the last few years.

Cars and House

From spending time in a tent to being the owner of a luxurious residence in Mumbai is so inspiring for everyone. In 2024, he purchased a 5 BHK apartment in Bandra (East) of 1100 square foot area with a luxurious design modern amenities and many more. This apartment is worth more than INR 5.38 crore. It is a lavish apartment situated in a costly economic zone Bandra Kurla Complex. He owns a Mercedes-Benz SUV of around INR 1 crore, a Tata Harrier of around INR 15 lakhs, and a Mahindra Thar of around INR 20 lakhs in his car’s garage.

Scandals

Recently Jaiswal’s dismissal by a caught behind appeal became controversial as it questioned the Decision Review System on the final day of the fourth test of India vs Australia in the Border Gavaskar Trophy in 2024. The on-field umpire gave not out but countering the on-field umpire, Australian Captain Pat Cummins took DRS. In review, the real-time ‘Snickometer’ showed no spike of edges but from the visual aspect (deflection) of 2D, the third umpire overruled the on-field umpire’s decisions and gave out which was a topic of debate that spread over social media.

Fan Base

He has a huge fan following on social media including Instagram and Facebook. On Facebook, he has almost 1.2 million and on Instagram, he has 4.3 million followers. Over time, he has gained popularity due to the continuous media attention for his outstanding performances in cricket.

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Tiwari, Naman

Tiwari, Naman

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Panchal, Priyank Kirit

Panchal, Priyank Kirit

Chahar, Deepak

Chahar, Deepak