Bengal Pro T20 League
Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
SHR
184
SER
208
Servotech Siliguri Strikers vs Murshidabad Kings
Bengal Pro T20 League
SER
152
MUR
62
Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
SOB
129
SER
128
Adamas Howrah Warriors vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
ADA
158
SER
231
Servotech Siliguri Strikers vs Novus Royals Purulia
Bengal Pro T20 League
SER
173
NOV
112
Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Bengal Pro T20 League
SER
146
LUX
147
Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
RAS
163
SER
167
Servotech Siliguri Strikers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
SER
123
SOB
134