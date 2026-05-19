Match details Switzerland vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Croatia won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 19, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Switzerland Squad
|Players
|Vinod Arjun, Deshan Harsha, Stanikzai Malyar, Sinh Jai, Ahmad Hassan, Hussain Izhar, Sarwari Sheraz, Diyon Johnson, Vinod Ashwin, Ahmadzai Musa
|Bench
|Gnanasekaram Muralitharan, Kumar Nalinambika, Panguluri Somasankar, Tiwari Jai
Croatia Squad
|Players
|Houghton Sam Ian, Carroll Connor, Newton Jared Richard, Hall Damien, Curavic Andrija, Razmilic Anthony, Separovic Matija, Davidovic Nikola, Tilley Oliver, Hashmi Rashid, Khan Sajid
|Bench
|Bosnjak Peter, Manzoor Saghar, Pejic Borna
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet