Match details Switzerland vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

SWI
SWI

183

CRO
CRO

199

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Croatia won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 19, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Switzerland Squad

PlayersVinod Arjun, Deshan Harsha, Stanikzai Malyar, Sinh Jai, Ahmad Hassan, Hussain Izhar, Sarwari Sheraz, Diyon Johnson, Vinod Ashwin, Ahmadzai Musa
BenchGnanasekaram Muralitharan, Kumar Nalinambika, Panguluri Somasankar, Tiwari Jai

Croatia Squad

PlayersHoughton Sam Ian, Carroll Connor, Newton Jared Richard, Hall Damien, Curavic Andrija, Razmilic Anthony, Separovic Matija, Davidovic Nikola, Tilley Oliver, Hashmi Rashid, Khan Sajid
BenchBosnjak Peter, Manzoor Saghar, Pejic Borna

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet