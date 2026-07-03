France Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Trophée des Champions 2026Aug 16, 2026Aug 16, 2026
Coupe de France 2025Nov 14, 2025May 22, 2026
Feminine Division 1 2025Sep 06, 2025May 29, 2026
National 3 - Group A 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group B 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group C 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group D 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group E 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group F 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group H 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 3 - Group G 2025Aug 23, 2025May 16, 2026
National 2 - Group A 2025Aug 16, 2025May 16, 2026
National 2 - Group B 2025Aug 15, 2025May 16, 2026
Ligue 1 2025Aug 15, 2025May 29, 2026
National 2 - Group C 2025Aug 15, 2025May 16, 2026
Ligue 2 2025Aug 09, 2025May 24, 2026
National 1 2025Aug 08, 2025May 15, 2026
National 3 - Group I 2024Aug 24, 2024May 17, 2025
National 3 - Group J 2024Aug 24, 2024May 17, 2025
National 2 - Group D 2023Aug 26, 2023May 18, 2024
National 3 - Group K 2023Aug 26, 2023May 19, 2024

National 3 - Group M 2022

Aug 28, 2022Jun 03, 2023

National 3 - Group L 2022

Aug 27, 2022Jun 03, 2023

Coupe de la Ligue 2019

Jul 26, 2019Jul 31, 2020