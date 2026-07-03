France Football League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Trophée des Champions 2026
|Aug 16, 2026
|Aug 16, 2026
|Coupe de France 2025
|Nov 14, 2025
|May 22, 2026
|Feminine Division 1 2025
|Sep 06, 2025
|May 29, 2026
|National 3 - Group A 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group B 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group C 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group D 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group E 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group F 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group H 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 3 - Group G 2025
|Aug 23, 2025
|May 16, 2026
|National 2 - Group A 2025
|Aug 16, 2025
|May 16, 2026
|National 2 - Group B 2025
|Aug 15, 2025
|May 16, 2026
|Ligue 1 2025
|Aug 15, 2025
|May 29, 2026
|National 2 - Group C 2025
|Aug 15, 2025
|May 16, 2026
|Ligue 2 2025
|Aug 09, 2025
|May 24, 2026
|National 1 2025
|Aug 08, 2025
|May 15, 2026
|National 3 - Group I 2024
|Aug 24, 2024
|May 17, 2025
|National 3 - Group J 2024
|Aug 24, 2024
|May 17, 2025
|National 2 - Group D 2023
|Aug 26, 2023
|May 18, 2024
|National 3 - Group K 2023
|Aug 26, 2023
|May 19, 2024
National 3 - Group M 2022
|Aug 28, 2022
|Jun 03, 2023
National 3 - Group L 2022
|Aug 27, 2022
|Jun 03, 2023
Coupe de la Ligue 2019
|Jul 26, 2019
|Jul 31, 2020