H2h Essex vs Somerset First class County Championship 10.04.2026

First class

ESS
ESS

149

SOM
SOM

(43 ov.) 179/5

Essex vs Somerset

First class, County Championship

ESSEssex

SOMSomerset

T20, T20 Blast

SOMSomerset

225

ESSEssex

130

T20, T20 Blast

ESSEssex

148

SOMSomerset

149
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