Squads Essex vs Somerset First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Elgar Dean
batsman
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Thomas Joshua F
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Allison Charles
batsman
Rew James
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Abell Tom
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Goldsworthy Lewis
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Overton Craig
bowler
Harmer Simon
bowler
Leach Jack
bowler
Snater Shane
bowler
Pretorius Migael
bowler
Cook Sam
bowler
Shaw Josh
bowler
Porter Jamie
bowler
Ball Jake
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Banton Tom
batsman
Bennett Charlie Edward
no information yet
Gregory Lewis
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Hill Finley James
all rounder
Das Robin
batsman
Meredith Riley
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Rew Thomas
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Roberts Kian
no information yet
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Theedom James
no information yet
Westley Tom
all rounder