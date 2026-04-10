Squads Essex vs Somerset First class County Championship 10.04.2026

First class

ESS
ESS

149

SOM
SOM

(43 ov.) 179/5

Playing

ESS
ESS
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Elgar Dean

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Thomas Joshua F

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Rew James

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Abell Tom

batsman

Pepper Michael

wicket keeper

Cook Sam

bowler

Shaw Josh

bowler

Ball Jake

bowler

Bench

ESS
ESS
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Banton Tom

batsman

Bennett Charlie Edward

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Das Robin

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Rew Thomas

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Roberts Kian

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Theedom James

no information yet

Westley Tom

all rounder