H2h Essex vs Sussex First class County Championship 02.09.2026

First class

ESS
ESS
SUS
SUS
Essex vs Sussex

List a, One-Day Cup

SUSSussex

320

ESSEssex

316

T20, T20 Blast

SUSSussex

104

ESSEssex

204

T20, T20 Blast

ESSEssex

191

SUSSussex

192
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