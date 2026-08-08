Squads Essex vs Sussex First class County Championship 02.09.2026

First class

ESS
ESS
SUS
SUS

Playing

ESS
ESS
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Bennett Charlie Edward

no information yet

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Das Robin

batsman

Clark Tom

batsman

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Bench

ESS
ESS
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet