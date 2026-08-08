Squads Essex vs Sussex First class County Championship 02.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Allison Charles
batsman
Archer Jofra
bowler
Benkenstein Luc
batsman
Bennett Charlie Edward
no information yet
Briggs Danny
bowler
Cook Sam
bowler
Campbell Jack
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Carson Jack
bowler
Critchley Matt
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Das Robin
batsman
Clark Tom
batsman
Elgar Dean
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Crocombe Henry T
bowler
Harmer Simon
bowler
Currie Bradley
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Finn Steven
bowler
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Goodman Dominic Charles
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Haines Tom
batsman
Porter Jamie
bowler
Henry Troy
no information yet
Snater Shane
bowler
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Hunt Sean Frank
bowler
Westley Tom
all rounder
Ibrahim Danial
batsman
Match has not started yet