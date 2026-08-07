H2h Glamorgan vs Essex First class County Championship 24.09.2026

First class

GLA
GLA
ESS
ESS
Glamorgan vs Essex

List a, One-Day Cup

GLAGlamorgan

309

ESSEssex

312

List a, One-Day Cup

ESSEssex

371

GLAGlamorgan

181

T20, T20 Blast

ESSEssex

180

GLAGlamorgan

220
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