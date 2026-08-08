Squads Glamorgan vs Essex First class County Championship 24.09.2026

First class

GLA
GLA
ESS
ESS

Playing

GLA
GLA
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Cooke Chris

wicket keeper

Bennett Charlie Edward

no information yet

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Franco Romano

no information yet

Das Robin

batsman

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Harris James

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Leonard Ned

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Westley Tom

all rounder

Norton Tom

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Bench

GLA
GLA
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet