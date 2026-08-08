Squads Glamorgan vs Essex First class County Championship 24.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Byrom Eddie
batsman
Akhter Zaman
all rounder
Carlson Kiran
batsman
Allison Charles
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Benkenstein Luc
batsman
Crane Mason
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Dickson Sean
batsman
Cook Sam
bowler
Douthwaite Daniel
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Farooqi Fazalhaq
bowler
Critchley Matt
all rounder
Franco Romano
no information yet
Das Robin
batsman
Gorvin Andrew William
all rounder
Elgar Dean
batsman
Hadley Ryan
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Harris James
all rounder
Harmer Simon
bowler
Hope-Bell
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Ingram Colin
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Leonard Ned
all rounder
Porter Jamie
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Snater Shane
bowler
McIlroy Jamie
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Morris Ben
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Westley Tom
all rounder
Norton Tom
no information yet
Root Billy
batsman
Smale William
wicket keeper
Tribe Asa Mark
batsman
van der Gugten Tim
bowler
Zain ul Hasan
bowler
Match has not started yet