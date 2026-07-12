H2h Hampshire vs Sussex First class County Championship 24.09.2026

First class

HAM
HAM
SUS
SUS
Hampshire vs Sussex

T20, T20 Blast

SUSSussex

186

HAMHampshire

190

First class, County Championship

SUSSussex

(35 ov.) 121/3

HAMHampshire

191

T20, T20 Blast

HAMHampshire

173

SUSSussex

144
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