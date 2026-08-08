Squads Hampshire vs Sussex First class County Championship 24.09.2026

First class

HAM
HAM
SUS
SUS

Playing

HAM
HAM
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Clark Tom

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Mayes Ben

no information yet

Haines Tom

batsman

Neal Andrew

no information yet

Henry Troy

no information yet

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Lawrence Louie

no information yet

Bench

HAM
HAM
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet