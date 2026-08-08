Squads Hampshire vs Sussex First class County Championship 24.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Albert Toby Edward
batsman
Archer Jofra
bowler
Baker Sonny
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Briggs Danny
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Campbell Jack
bowler
Currie Scott
bowler
Carson Jack
bowler
Dawson Liam
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Fuller James
all rounder
Clark Tom
batsman
Gubbins Nick
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Jack Eddie
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Kelly Dominic
bowler
Currie Bradley
bowler
Lehmann Jake
batsman
Finn Steven
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Mayes Ben
no information yet
Goodman Dominic Charles
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Haines Tom
batsman
Neal Andrew
no information yet
Henry Troy
no information yet
Organ Felix
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Orr Ali
batsman
Hughes Daniel
batsman
Petrie Harry
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Ibrahim Danial
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Jamie Atkins
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Karvelas Aristides
bowler
Turner John
bowler
Khan Shadab
all rounder
Vince James
batsman
Lamb Danny
all rounder
Weatherley Joe
batsman
Lawrence Louie
no information yet
Wood Chris
bowler
Leaning Jack
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Lenham Archie
bowler
Match has not started yet