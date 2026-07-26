H2h Kent vs Gloucestershire First class County Championship 24.09.2026

First class

KEN
KEN
GLO
GLO
Kent vs Gloucestershire

List a, One-Day Cup

GLOGloucestershire

212

KENKent

208

First class, County Championship

GLOGloucestershire

325

KENKent

(2 ov.) 1/0

T20, T20 Blast

KENKent

157

GLOGloucestershire

160
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