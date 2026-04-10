H2h Kent vs Northamptonshire First class County Championship 10.04.2026

First class

KEN
KEN
NOR
NOR

(91 ov.) 409/1

Kent vs Northamptonshire

List a, One-Day Cup

NORNorthamptonshire

243

KENKent

247

First class, County Championship

KENKent

(96 ov.) 325/4

NORNorthamptonshire

First class, County Championship

NORNorthamptonshire

(33 ov.) 118/7

KENKent

231