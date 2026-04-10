Squads Kent vs Northamptonshire First class County Championship 10.04.2026

First class

KEN
KEN
NOR
NOR

(91 ov.) 409/1

Playing

KEN
KEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Procter Luke

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Evison Joey

all rounder

Denly Jaydn

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Jas Singh

bowler

Bench

KEN
KEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Curtiss Olly

no information yet

Broad Justin

all rounder

Dawkins Ben

no information yet

Denly Joe

batsman

Flintoff Corey Leigh

no information yet

Keogh Rob

all rounder

Lynn Chris

batsman

Miller Angus H

all rounder

Singh Ekansh

no information yet

Ramesh Nirvan

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Sharma Aadi

all rounder