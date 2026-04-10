Squads Kent vs Northamptonshire First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Compton Ben
batsman
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Crawley Zak
batsman
Procter Luke
all rounder
Northeast Sam
batsman
Harrison Calvin
bowler
Muyeye Tawanda
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Bell-Drummond Daniel
batsman
Zaib Saif
all rounder
Evison Joey
all rounder
Sales James
batsman
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Denly Jaydn
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Dudgeon Keith
bowler
Sanderson Ben
bowler
Milnes Matt
bowler
Conway Harry
bowler
Jas Singh
bowler
Weatherall Raphael A
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cohen Michael
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Curtiss Olly
no information yet
Broad Justin
all rounder
Dawkins Ben
no information yet
Buchake Arush
batsman
Denly Joe
batsman
Chahal Yuzvendra
bowler
Finch Harry
batsman
Guthrie Liam
bowler
Flintoff Corey Leigh
no information yet
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Klaassen Fred
bowler
Keogh Rob
all rounder
Muthusamy Senuran
all rounder
Leech Dominic
bowler
Parkinson Matt
bowler
Lynn Chris
batsman
Quinn Matt
bowler
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Rogers Tom
bowler
Miller Angus H
all rounder
Singh Ekansh
no information yet
Ramesh Nirvan
no information yet
Stewart Grant
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Stuurman Glenton
bowler
Sharma Aadi
all rounder