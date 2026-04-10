Highlights Kent vs Northamptonshire First class County Championship 10.04.2026

First class

KEN
KEN
NOR
NOR

(91 ov.) 409/1

91.1
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

90.6
.

Evison to Harrison, 0 runs

90.5
.

Evison to Harrison, 0 runs

90.4
.

Evison to Harrison, 0 runs

90.3
.

Evison to Harrison, 0 runs

90.2
.

Evison to Harrison, 0 runs

90.1
1

Evison to Procter, 1 run

89.6
.

Milnes to Harrison, 0 runs

89.5
.

Milnes to Harrison, 0 runs

89.4
.

Milnes to Harrison, 0 runs

89.3
.

Milnes to Harrison, 0 runs

89.2
4

Milnes to Harrison, 4 runs

89.1
1

Milnes to Procter, 1 run

88.6
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

88.5
4

Dudgeon to Harrison, 4 runs

88.4
1

Dudgeon to Procter, 1 run

88.3
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

88.2
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

88.1
1

Dudgeon to Harrison, 1 run

87.6
.

Milnes to Procter, 0 runs

87.5
.

Milnes to Procter, 0 runs

87.4
2

Milnes to Procter, 2 runs

87.3
.

Milnes to Procter, 0 runs

87.2
.

Milnes to Procter, 0 runs

87.1
.

Milnes to Procter, 0 runs

86.6
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

86.5
4

Dudgeon to Harrison, 4 runs

86.4
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

86.3
1

Dudgeon to Procter, 1 run

86.2
1

Dudgeon to Harrison, 1 run

86.1
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

85.6
.

Milnes to Procter, 0 runs

85.5
1

Milnes to Harrison, 1 run

85.4
6

Milnes to Harrison, 6 runs

85.3
.

Milnes to Harrison, 0 runs

85.2
.

Milnes to Harrison, 0 runs

85.1
.

Milnes to Harrison, 0 runs

84.6
4

Dudgeon to Procter, 4 runs

84.5
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

84.4
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

84.3
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

84.2
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

84.1
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

83.6
.

Milnes to Harrison, 0 runs

83.5
.

Milnes to Harrison, 0 runs

83.4
4

Milnes to Harrison, 4 runs

83.3
.

Milnes to Harrison, 0 runs

83.2
2

Milnes to Harrison, 2 runs

83.1
1

Milnes to Procter, 1 run

82.6
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

82.5
1

Muyeye to Procter, 1 run

82.4
.

Muyeye to Procter, 0 runs

82.3
.

Muyeye to Procter, 0 runs

82.2
.

Muyeye to Procter, 0 runs

82.1
.

Muyeye to Procter, appeal

81.6
.

Denly to Harrison, 0 runs

81.5
.

Denly to Harrison, 0 runs

81.4
.

Denly to Harrison, 0 runs

81.3
1

Denly to Procter, 1 run

81.2
.

Denly to Procter, 0 runs

81.1
1

Denly to Harrison, 1 run

80.6
.

Muyeye to Procter, 0 runs

80.5
1

0 runs

80.4
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

80.3
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

80.2
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

80.1
1

Muyeye to Procter, 1 run

79.6
.

Denly to Harrison, 0 runs

79.5
1

Denly to Procter, 1 run

79.4
.

Denly to Procter, 0 runs

79.3
.

Denly to Procter, 0 runs

79.2
.

Denly to Procter, 0 runs

79.1
.

Denly to Procter, 0 runs

78.6
1

Muyeye to Procter, 1 run

78.5
.

Muyeye to Procter, 0 runs

78.4
.

Muyeye to Procter, 0 runs

78.3
.

Muyeye to Procter, 0 runs

78.2
1

Muyeye to Harrison, 1 run

78.1
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

77.6
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

77.5
1

Jaskaran Singh to Harrison, 1 run

77.4
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

77.3
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

77.2
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 byes

77.1
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

76.6
1

Muyeye to Harrison, 1 run

76.5
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

76.4
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

76.3
1

Muyeye to Procter, 1 run

76.2
.

Muyeye to Procter, 0 runs

76.1
2

Muyeye to Procter, 2 runs

75.6
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

75.5
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

75.4
1

Jaskaran Singh to Procter, 1 run

75.3
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

75.2
2

Jaskaran Singh to Procter, 2 runs

75.1
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

74.6
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

74.5
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

74.4
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

74.3
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

74.2
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

74.1
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

73.6
1

Jaskaran Singh to Harrison, 1 run

73.5
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

73.4
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

73.3
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

73.2
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

73.1
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

72.6
1

Muyeye to Harrison, 1 run

72.5
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

72.4
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

72.3
1

Muyeye to Procter, 1 run

72.2
.

Muyeye to Procter, 0 runs

72.1
.

Muyeye to Procter, 0 runs

71.6
.

Evison to Harrison, 0 runs

71.5
.

Evison to Harrison, 0 runs

71.4
.

Evison to Harrison, 0 runs

71.3
.

Evison to Harrison, 0 runs

71.2
.

Evison to Harrison, 0 runs

71.1
.

Evison to Harrison, 0 runs

70.6
.

Muyeye to Procter, 0 runs

70.5
.

Muyeye to Procter, 0 runs

70.4
.

Muyeye to Procter, 0 runs

70.3
.

Muyeye to Procter, 0 runs

70.2
.

Muyeye to Procter, 0 runs

70.1
.

Muyeye to Procter, 0 runs

69.6
4

Evison to Harrison, 4 byes

69.5
.

Evison to Harrison, 0 runs

69.4
.

Evison to Harrison, 0 runs

69.3
.

Evison to Harrison, 0 runs

69.2
.

Evison to Harrison, 0 runs

69.1
.

Evison to Harrison, 0 runs

68.6
1

Muyeye to Harrison, 1 run

68.5
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

68.4
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

68.3
4

Muyeye to Harrison, 4 runs

68.2
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

68.1
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

67.6
.

Evison to Procter, 0 runs

67.5
1

Evison to Harrison, 1 run

67.4
.

Evison to Harrison, 0 runs

67.3
4

Evison to Harrison, 4 runs

67.2
.

Evison to Harrison, 0 runs

67.1
1

Evison to Procter, 1 run

66.6
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

66.5
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

66.4
2

Jaskaran Singh to Harrison, 2 runs

66.3
4

Jaskaran Singh to Harrison, 4 runs

66.2
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

66.1
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

65.6
.

Evison to Procter, 0 runs

65.5
.

Evison to Procter, 0 runs

65.4
.

Evison to Procter, 0 runs

65.3
.

Evison to Procter, 0 runs

65.2
1

Evison to Harrison, 1 run

65.1
1

Evison to Procter, 1 run

64.6
1

Jaskaran Singh to Procter, 1 run

64.5
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

64.4
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

64.3
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

64.2
1

Jaskaran Singh to Harrison, 1 run

64.1
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

63.6
1

Denly to Harrison, 1 run

63.5
.

Denly to Harrison, 0 runs

63.4
.

Denly to Harrison, 0 runs

63.3
.

Denly to Harrison, 0 runs

63.2
.

Denly to Harrison, 0 runs

63.1
.

Denly to Harrison, 0 runs

62.6
.

Muyeye to Procter, 0 runs

62.5
.

Muyeye to Procter, 0 runs

62.4
.

Muyeye to Procter, 0 runs

62.3
.

Muyeye to Procter, 0 runs

62.2
1

Muyeye to Harrison, 1 run

62.1
1

Muyeye to Procter, 1 run

61.6
6

Denly to Harrison, 6 runs

61.5
.

Denly to Harrison, 0 runs

61.4
.

Denly to Harrison, 0 runs

61.3
.

Denly to Harrison, 0 runs

61.2
2

Denly to Harrison, 2 runs

61.1
4

Denly to Harrison, 4 runs

60.6
.

Muyeye to Procter, 0 runs

60.5
.

Muyeye to Procter, 0 runs

60.4
1

Muyeye to Harrison, 1 run

60.3
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

60.2
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

60.1
.

Muyeye to Harrison, 0 runs

59.6
4

Denly to Procter, 4 runs

59.5
.

Denly to Procter, 0 runs

59.4
.

Denly to Procter, 0 runs

59.3
.

Denly to Procter, 0 runs

59.2
4

Denly to Procter, 4 runs

59.1
.

Denly to Procter, 0 runs

58.6
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

58.5
1

Dudgeon to Procter, 1 run

58.4
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

58.3
1

Dudgeon to Harrison, 1 run

58.2
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

58.1
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

57.6
1

Denly to Harrison, 1 run

57.5
.

Denly to Harrison, 0 runs

57.4
.

Denly to Harrison, 0 runs

57.3
.

Denly to Harrison, 0 runs

57.2
6

Denly to Harrison, 6 runs

57.1
.

Denly to Harrison, 0 runs

56.6
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

56.5
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

56.4
4

Dudgeon to Procter, 4 runs

56.3
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

56.2
1

Dudgeon to Harrison, 1 run

56.1
1

Dudgeon to Procter, 1 run

55.6
.

Denly to Harrison, 0 runs

55.5
2

Denly to Harrison, 2 runs, appeal

55.4
4

Denly to Harrison, 4 runs

55.3
.

Denly to Harrison, 0 runs

55.2
.

Denly to Harrison, 0 runs

55.1
1

Denly to Procter, 1 run

54.6
1

Dudgeon to Procter, 1 run

54.5
1

Dudgeon to Harrison, 1 run

54.4
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

54.3
4

Dudgeon to Harrison, 4 runs

54.2
1

Dudgeon to Procter, 1 run

54.1
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

53.6
1

Denly to Procter, 1 run

53.5
.

Denly to Procter, 0 runs

53.4
1

Denly to Harrison, 1 run

53.3
.

Denly to Harrison, 0 runs

53.2
4

Denly to Harrison, 4 runs

53.1
.

Denly to Harrison, 0 runs

52.6
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

52.5
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

52.4
1

Dudgeon to Harrison, 1 run

52.3
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

52.2
4

Dudgeon to Harrison, 4 runs

52.1
.

Dudgeon to Harrison, 0 runs

51.6
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

51.5
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

51.4
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

51.3
2

Jaskaran Singh to Procter, 2 runs

51.2
2

Jaskaran Singh to Procter, 2 runs

51.1
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

50.6
.

Evison to Harrison, 0 runs

50.5
2

Evison to Harrison, 2 runs

50.4
.

Evison to Harrison, 0 runs

50.3
.

Evison to Harrison, 0 runs

50.2
.

Evison to Harrison, 0 runs

50.1
.

Evison to Harrison, 0 runs

49.6
4

Jaskaran Singh to Procter, 4 runs

49.5
1

Jaskaran Singh to Harrison, 1 run

49.4
.

Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs

49.3
W

Jaskaran Singh to Vasconcelos, appeal, wicket (caught - Vasconcelos)

49.2
.

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 0 runs

49.1
.

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 0 runs

49.1
5

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 5 wides

48.6
.

Evison to Procter, 0 runs

48.5
.

Evison to Procter, 0 runs

48.4
1

Evison to Vasconcelos, 1 run

48.3
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

48.2
4

Evison to Vasconcelos, 4 runs

48.1
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

47.6
.

Milnes to Procter, 0 runs

47.5
4

Milnes to Procter, 4 runs

47.4
.

Milnes to Procter, 0 runs

47.3
4

Milnes to Procter, 4 runs

47.2
.

Milnes to Procter, 0 runs

47.1
1

Milnes to Vasconcelos, 1 run

46.6
.

Evison to Procter, 0 runs

46.5
1

Evison to Vasconcelos, 1 run

46.4
4

Evison to Vasconcelos, 4 runs

46.3
4

Evison to Vasconcelos, 4 runs

46.2
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

46.1
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

45.6
.

Milnes to Procter, 0 runs

45.5
.

Milnes to Procter, 0 runs

45.4
.

Milnes to Procter, 0 runs

45.3
1

Milnes to Vasconcelos, leg bye

45.2
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

45.1
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

44.6
.

Evison to Procter, 0 runs

44.5
.

Evison to Procter, 0 runs

44.4
1

Evison to Vasconcelos, leg bye

44.3
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

44.2
1

Evison to Procter, 1 run

44.1
1

Evison to Vasconcelos, 1 run

43.6
1

Milnes to Vasconcelos, 1 run

43.5
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

43.4
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

43.3
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

43.2
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

43.1
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

42.6
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

42.5
1

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 1 run

42.4
1

Jaskaran Singh to Procter, 1 run

42.3
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

42.2
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

42.1
4

Jaskaran Singh to Procter, 4 runs

41.6
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

41.5
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

41.4
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

41.3
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

41.2
1

Milnes to Procter, 1 run

41.1
1

Milnes to Vasconcelos, 1 run

40.6
1

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 1 run

40.5
4

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 4 runs

40.4
.

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 0 runs

40.3
2

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 2 runs

40.2
.

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 0 runs

40.1
4

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 4 runs

39.6
.

Milnes to Procter, 0 runs

39.5
1

Milnes to Vasconcelos, 1 run

39.4
4

Milnes to Vasconcelos, 4 runs

39.3
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

39.2
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

39.1
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

38.6
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

38.5
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

38.4
4

Jaskaran Singh to Procter, 4 runs

38.3
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

38.2
1

Jaskaran Singh to Vasconcelos, 1 run

38.2
3

Jaskaran Singh to Procter, 2 no balls + 1 run

38.1
.

Jaskaran Singh to Procter, 0 runs

37.6
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

37.5
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

37.4
1

Evison to Procter, 1 run

37.3
.

Evison to Procter, 0 runs

37.2
1

Evison to Vasconcelos, 1 run

37.1
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

36.6
2

Dudgeon to Procter, 2 runs

36.5
1

Dudgeon to Vasconcelos, 1 run

36.4
4

Dudgeon to Vasconcelos, 4 runs

36.3
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

36.2
4

Dudgeon to Vasconcelos, 4 runs

36.1
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

35.6
.

Evison to Procter, 0 runs

35.5
1

Evison to Vasconcelos, leg bye

35.4
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

35.3
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

35.2
1

Evison to Procter, leg bye

35.1
.

Evison to Procter, 0 runs

34.6
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

34.5
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

34.4
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

34.3
1

Dudgeon to Procter, 1 run

34.2
1

Dudgeon to Vasconcelos, 1 run

34.1
1

Dudgeon to Procter, 1 run

33.6
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

33.5
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

33.4
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

33.3
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

33.2
1

Evison to Vasconcelos, 1 run

33.1
.

Evison to Procter, 1 run

32.6
1

Dudgeon to Procter, 1 run

32.5
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

32.5
5

Dudgeon to Vasconcelos, 2 no balls + 3 runs

32.4
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

32.3
1

Dudgeon to Procter, 1 run

32.2
.

Dudgeon to Procter, 0 runs

32.1
4

Dudgeon to Procter, 4 runs

31.6
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

31.5
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

31.4
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

31.3
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

31.2
.

Evison to Vasconcelos, 0 runs

31.1
1

Evison to Procter, 1 run

30.6
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

30.5
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

30.4
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

30.3
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

30.2
.

Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs

30.1
4

Dudgeon to Vasconcelos, 4 runs

29.6
.

Denly to Procter, 0 runs

29.5
1

Denly to Vasconcelos, 1 run

29.4
.

Denly to Vasconcelos, 0 runs

29.3
.

Denly to Vasconcelos, 0 runs

29.2
.

Denly to Vasconcelos, 0 runs

29.1
.

Denly to Vasconcelos, 0 runs

28.6
.

Milnes to Procter, 0 runs

28.5
1

Milnes to Vasconcelos, 1 run

28.4
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

28.3
.

Milnes to Vasconcelos, 0 runs

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