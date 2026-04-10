Highlights Kent vs Northamptonshire First class County Championship 10.04.2026
Jaskaran Singh to Procter, 0 runs
Evison to Harrison, 0 runs
Evison to Harrison, 0 runs
Evison to Harrison, 0 runs
Evison to Harrison, 0 runs
Evison to Harrison, 0 runs
Evison to Procter, 1 run
Milnes to Harrison, 0 runs
Milnes to Harrison, 0 runs
Milnes to Harrison, 0 runs
Milnes to Harrison, 0 runs
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Milnes to Harrison, 1 run
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Milnes to Harrison, 0 runs
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Denly to Harrison, 2 runs, appeal
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Evison to Harrison, 0 runs
Jaskaran Singh to Procter, 4 runs
Jaskaran Singh to Harrison, 1 run
Jaskaran Singh to Harrison, 0 runs
Jaskaran Singh to Vasconcelos, appeal, wicket (caught - Vasconcelos)
Jaskaran Singh to Vasconcelos, 0 runs
Jaskaran Singh to Vasconcelos, 0 runs
Jaskaran Singh to Vasconcelos, 5 wides
Evison to Procter, 0 runs
Evison to Procter, 0 runs
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Milnes to Vasconcelos, leg bye
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Evison to Vasconcelos, 0 runs
Dudgeon to Vasconcelos, 1 run
Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs
Dudgeon to Vasconcelos, 0 runs
Dudgeon to Procter, leg bye
Dudgeon to Procter, 0 runs
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