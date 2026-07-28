H2h Nottinghamshire vs Leicestershire First class County Championship 02.09.2026

First class

NOT
NOT
LEI
LEI
Nottinghamshire vs Leicestershire

List a, One-Day Cup

NOTNottinghamshire

200

LEILeicestershire

199

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

149

LEILeicestershire

143

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

135

NOTNottinghamshire

209
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