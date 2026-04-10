Leicestershire

Leicestershire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Ajaz Yunus Patel

New Zealand

Ajinkya Madhukar Rahane

India

Alex M Green

England

Ashton James Turner

Australia

Benjamin George Frederick Green

England

Benjamin Wentworth Munro Mike

England

Christopher Julian Clement Wright

England

George Harry Rhodes

England

Harry John Swindells

England

Ian Gabriel Holland

Australia

Jake Weatherald

Australia

James David Keast

England

James Douglas Sheahan Neesham

New Zealand

JE Bailey

England

Jonathan Andrew Tattersall

England

Joseph David Michael Evison

England

Josh Hull

England

Joshua F Thomas

England

Joshua Henry Davey

Scotland

Lewis John Hill

England

Liam Trevaskis

England

Logan Verjus van Beek

Netherlands

Louis Philip James Kimber

England

Matthew Edward Thomas Salisbury

England

Naseem Abbas Shah

Pakistan

Nicholas Frederick Kelly

New Zealand

Oliver Benjamin Cox

England

Paul Robert Stirling

Ireland

Peter Stephen Patrick Handscomb

Australia

Pieter Willem Adriaan Mulder

South Africa

Raheem Ahmed

England

Rehan Ahmed

England

Rishi Ketan Patel

England

Roman Isaac Walker

England

Samuel Berridge Wood

England

Samuel Thomes Evans

England

Shan Masood Khan

Pakistan

Sheridon Sohan Emmanuel Gumbs

England

Soloman George Budinger

England

Stephen Sean Eskinazi

England

Thomas Antony Scriven

England

Thomas George Helm

England

Umar Amin

Pakistan

Uttam Ramji

England

William Samuel Davis

England

Yadvinder Singh

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Leicestershire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

166

One-Day Cup

Leicestershire News

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Get to know Leicestershire, find out everything first about the players of this cricket team, how they prepare for upcoming matches, what motivates them to go out and win every time.

‌WATCH | Ajinkya Rahane shines in County Championship with century after 19-month drought 

‌WATCH | Ajinkya Rahane shines in County Championship with century after 19-month drought 

There is a popular saying that form is temporary but class is permanent. Indian cricketer Ajinkya Rahane exemplified the trend in the ensuing County Championship as he blazed an elegant boundary to rack up a first century in 19 months, a statement to the selectors ahead of India’s home Test season.

Leicestershire10:19 AM, 14 July, 2022

WATCH | Cheteshwar Pujara turns into an 'accurate' leg-spinner for Sussex

Leicestershire06:48 PM, 24 June, 2022

WATCH | Mohammed Shami jumps on Cheteshwar Pujara after cleaning him up in India's warm-up match

Leicestershire09:25 AM, 23 June, 2022

Four players including Rishabh Pant to play for Leicestershire against Rohit Sharma led Indian team in warm-up game

Leicestershire03:40 PM, 21 June, 2021

10,000 miles away from Australia, Josh Inglis is making an unignorable case for T20 selection

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