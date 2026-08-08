Squads Nottinghamshire vs Leicestershire First class County Championship 02.09.2026

First class

NOT
NOT
LEI
LEI

Playing

NOT
NOT
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Evison Joey

all rounder

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Helm Tom

bowler

Howell Benny

all rounder

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

James Lyndon

all rounder

Hull Josh

bowler

Lord Robert

no information yet

Mike Ben

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Moore Francis Henry

no information yet

Singh Yadvinder

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

O'Neill Fergus

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Wood Sam

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

NOT
NOT
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet