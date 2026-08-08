Squads Nottinghamshire vs Leicestershire First class County Championship 02.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Mohammad
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Budinger SG
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Giles Thomas Oliver
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Evison Joey
all rounder
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Green Alex M
no information yet
Haynes Jack
batsman
Green Ben
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Gumbs Sheridon
batsman
Holland Travis Patrick
batsman
Helm Tom
bowler
Howell Benny
all rounder
Hill Lewis
wicket keeper
Hutton Brett
bowler
Holland Ian
all rounder
James Lyndon
all rounder
Hull Josh
bowler
Lord Robert
no information yet
Mike Ben
all rounder
Martindale Ben
batsman
Patel Ajaz
bowler
McCann Freddie
batsman
Patel Rishi
batsman
McKerr Conor
bowler
Scriven Tom
all rounder
Moore Francis Henry
no information yet
Singh Yadvinder
no information yet
Munsey George
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
O'Neill Fergus
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Turner Ashton
batsman
Pennington Dillon
bowler
Weatherald Jake
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Wood Sam
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Siddle Peter
bowler
Slater Ben
batsman
Stone Olly
bowler
Tongue Josh
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Match has not started yet