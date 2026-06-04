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Somerset vs Glamorgan
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H2h
H2h Somerset vs Glamorgan First class County Championship 02.09.2026
Sep 02, 2026
First class
SOM
09:30 AM
GLA
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Somerset vs Glamorgan
Jun 04, 2026
T20, T20 Blast
Somerset
202
Glamorgan
203
May 29, 2026
T20, T20 Blast
Glamorgan
175
Somerset
171
May 08, 2026
First class, County Championship
Glamorgan
Somerset
(0 ov.) 337/9
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