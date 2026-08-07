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Somerset vs Surrey
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H2h
H2h Somerset vs Surrey First class County Championship 24.09.2026
Sep 24, 2026
First class
SOM
09:30 AM
SUR
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Somerset vs Surrey
Aug 07, 2026
List a, One-Day Cup
Somerset
368
Surrey
180
Jul 13, 2025
T20, T20 Blast
Surrey
201
Somerset
134
May 30, 2025
T20, T20 Blast
Somerset
147
Surrey
146
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