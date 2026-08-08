Squads Somerset vs Surrey First class County Championship 24.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Abbott Sean
bowler
Ball Jake
bowler
Albert Ralphie
no information yet
Banton Tom
batsman
Barnwell Nathan
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Blake Josh
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Burns Rory
batsman
Hill Finley James
all rounder
Chahar Rahul
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Clark Jordan
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Ealham Thomas Mark
all rounder
Leach Jack
bowler
Fisher Matthew
bowler
Meredith Riley
bowler
Foakes Ben
wicket keeper
French Alex
bowler
Overton Craig
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Pretorius Migael
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Rew James
wicket keeper
Lawrence Dan
batsman
Rew Thomas
no information yet
Majid Yousef
bowler
Roberts Kian
no information yet
Patel Ryan
batsman
Sams Daniel
all rounder
Pope Ollie
batsman
Shaw Josh
bowler
Sibley Dominic
batsman
Smeed Will
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Theedom James
no information yet
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Thomas Joshua F
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Vaughan Archie M
no information yet
Topley Reece
bowler
Match has not started yet