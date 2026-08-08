Squads Somerset vs Surrey First class County Championship 24.09.2026

First class

SOM
SOM
SUR
SUR

Playing

SOM
SOM
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ball Jake

bowler

Albert Ralphie

no information yet

Banton Tom

batsman

Blake Josh

batsman

Gregory Lewis

all rounder

Burns Rory

batsman

Clark Jordan

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Patel Ryan

batsman

Sams Daniel

all rounder

Pope Ollie

batsman

Shaw Josh

bowler

Smeed Will

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Theedom James

no information yet

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Joshua F

all rounder

Thomas Adam Roger George

no information yet

Vaughan Archie M

no information yet

Bench

SOM
SOM
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet