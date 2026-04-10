Highlights Sussex vs Warwickshire First class County Championship 10.04.2026

First class

SUS
SUS

(4 ov.) 17/0

WAR
WAR

267

4.4
.

Woakes to Haines, 0 runs

4.3
.

Woakes to Haines, appeal

4.2
.

Woakes to Haines, 0 runs

4.1
.

Woakes to Haines, 0 runs

3.6
4

Bamber to Hughes, 4 runs

3.5
.

Bamber to Hughes, 0 runs

3.4
.

Bamber to Hughes, 0 runs

3.3
.

Bamber to Hughes, 0 runs

3.2
.

Bamber to Hughes, appeal

3.1
.

Bamber to Hughes, 0 runs

2.6
.

Woakes to Haines, 0 runs

2.5
.

Woakes to Haines, 0 runs

2.4
4

Woakes to Haines, 4 runs

2.3
.

Woakes to Haines, 0 runs

2.2
4

Woakes to Haines, 4 runs

2.1
.

Woakes to Haines, 0 runs

1.6
1

Bamber to Haines, 1 run

1.5
.

Bamber to Haines, 0 runs

1.4
.

Bamber to Haines, 0 runs

1.3
.

Bamber to Haines, 0 runs

1.2
.

Bamber to Haines, appeal

1.1
.

Bamber to Haines, 0 runs

0.6
.

Woakes to Hughes, 0 runs

0.5
4

Woakes to Hughes, 4 runs

0.4
.

Woakes to Hughes, 0 runs

0.3
.

Woakes to Hughes, 0 runs

0.2
.

Woakes to Hughes, appeal

0.1
.

Woakes to Hughes, 0 runs

79.4
W

Price to Booth, appeal, wicket (caught - Booth)

79.3
.

Price to Booth, 0 runs

79.2
3

Price to Bamber, 3 runs

79.1
.

Price to Bamber, 0 runs

78.6
.

Crocombe to Booth, 0 runs

78.5
.

Crocombe to Booth, 0 runs

78.4
1

Crocombe to Bamber, 1 run

78.3
.

Crocombe to Bamber, appeal

78.2
.

Crocombe to Bamber, 0 runs

78.1
W

Crocombe to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)

77.6
.

Price to Booth, 0 runs

77.5
.

Price to Booth, 0 runs

77.4
.

Price to Booth, 0 runs

77.3
.

Price to Booth, 0 runs

77.2
.

Price to Booth, 0 runs

77.1
.

Price to Booth, 0 runs

76.6
1

Crocombe to Booth, 1 run

76.5
.

Crocombe to Booth, 0 runs

76.4
.

Crocombe to Booth, 0 runs

76.3
.

Crocombe to Booth, 0 runs

76.2
.

Crocombe to Booth, appeal

76.1
1

Crocombe to Thompson, 1 run

75.6
.

Price to Booth, 0 runs

75.5
.

Price to Booth, 0 runs

75.4
.

Price to Booth, 0 runs

75.3
1

Price to Thompson, 1 run

75.2
.

Price to Thompson, 0 runs

75.1
2

Price to Thompson, 2 runs

74.6
.

Crocombe to Booth, 0 runs

74.5
.

Crocombe to Booth, 0 runs

74.4
.

Crocombe to Booth, 0 runs

74.3
.

Crocombe to Booth, 0 runs

74.2
.

Crocombe to Booth, 0 runs

74.1
.

Crocombe to Booth, 0 runs

73.6
.

Price to Thompson, 0 runs

73.5
.

Price to Thompson, 0 runs

73.4
1

Price to Booth, 1 run

73.3
.

Price to Booth, 0 runs

73.2
.

Price to Booth, 0 runs

73.1
1

Price to Thompson, 1 run

72.6
.

Crocombe to Booth, 0 runs

72.5
.

Crocombe to Booth, 0 runs

72.4
W

Crocombe to Woakes, appeal, wicket (bowled - Woakes)

72.3
1

Crocombe to Thompson, 1 run

72.2
.

Crocombe to Thompson, 0 runs

72.1
4

Crocombe to Thompson, 4 leg byes, appeal

71.6
.

Price to Woakes, 0 runs

71.5
1

Price to Thompson, 1 run

71.4
.

Price to Thompson, 0 runs

71.3
.

Price to Thompson, 0 runs

71.2
2

Price to Thompson, 2 runs

71.1
.

Price to Thompson, 0 runs

70.6
1

Coles to Thompson, 1 run

70.5
1

Coles to Woakes, 1 run

70.4
.

Coles to Woakes, 0 runs

70.3
.

Coles to Woakes, 0 runs

70.2
.

Coles to Woakes, 0 runs

70.1
2

Coles to Woakes, 2 runs

69.6
4

Crocombe to Thompson, 4 runs

69.5
.

Crocombe to Thompson, 0 runs

69.4
1

Crocombe to Woakes, 1 run

69.3
3

Crocombe to Thompson, 3 runs

69.2
4

Crocombe to Thompson, 4 runs

69.1
W

Crocombe to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

68.6
1

Price to Smith, 1 run

68.5
.

Price to Smith, 0 runs

68.4
.

Price to Smith, 0 runs

68.3
.

Price to Smith, 0 runs

68.2
.

Price to Smith, 0 runs

68.1
1

Price to Woakes, 1 run

67.6
.

Crocombe to Smith, 0 runs

67.5
1

Crocombe to Woakes, 1 run

67.4
4

Crocombe to Woakes, 4 runs

67.3
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

67.2
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

67.1
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

66.6
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

66.5
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

66.4
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

66.3
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

66.2
1

Hudson-Prentice to Woakes, 1 run

66.1
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

65.6
.

Crocombe to Smith, 0 runs

65.5
.

Crocombe to Smith, 0 runs

65.4
.

Crocombe to Smith, 0 runs

65.3
.

Crocombe to Smith, 0 runs

65.2
.

Crocombe to Smith, 0 runs

65.1
1

Crocombe to Woakes, 1 run

64.6
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

64.5
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

64.4
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

64.3
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

64.2
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

64.1
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

63.6
.

Haines to Woakes, 0 runs

63.5
1

Haines to Smith, 1 run

63.4
.

Haines to Smith, 0 runs

63.3
1

Haines to Woakes, 1 run

63.2
.

Haines to Woakes, 0 runs

63.1
.

Haines to Woakes, 0 runs

62.6
.

Price to Smith, 0 runs

62.5
.

Price to Smith, 0 runs

62.4
.

Price to Smith, 0 runs

62.3
1

Price to Woakes, 1 run

62.2
.

Price to Woakes, 0 runs

62.1
.

Price to Woakes, 0 runs

61.6
.

Haines to Smith, appeal

61.5
.

Haines to Smith, 0 runs

61.4
1

Haines to Woakes, 1 run

61.3
.

Haines to Woakes, 0 runs

61.2
.

Haines to Woakes, 0 runs

61.1
.

Haines to Woakes, 0 runs

60.6
.

Price to Smith, 0 runs

60.5
.

Price to Smith, 0 runs

60.4
.

Price to Smith, 0 runs

60.3
3

Price to Woakes, 3 runs

60.2
4

Price to Woakes, 4 runs

60.1
1

Price to Smith, 1 run

59.6
.

Carson to Woakes, 0 runs

59.5
.

Carson to Woakes, 0 runs

59.4
1

Carson to Smith, 1 run

59.3
1

Carson to Woakes, 1 run

59.2
.

Carson to Woakes, 0 runs

59.1
.

Carson to Woakes, 0 runs

58.6
.

Price to Smith, appeal

58.5
.

Price to Smith, 0 runs

58.4
2

Price to Smith, 2 runs

58.3
2

Price to Smith, 2 runs

58.2
.

Price to Smith, 0 runs

58.1
.

Price to Smith, 0 runs

57.6
.

Carson to Woakes, 0 runs

57.5
.

Carson to Woakes, 0 runs

57.4
.

Carson to Woakes, 0 runs

57.3
1

Carson to Smith, 1 run

57.2
4

Carson to Smith, 4 runs

57.1
4

Carson to Smith, 4 runs

56.6
.

Price to Woakes, 0 runs

56.5
2

Price to Woakes, 2 leg byes

56.4
4

Price to Woakes, 4 runs

56.3
4

Price to Woakes, 4 runs

56.2
1

Price to Smith, 1 run

56.1
.

Price to Smith, 0 runs

55.6
1

Carson to Smith, 1 run

55.5
.

Carson to Smith, 0 runs

55.4
2

Carson to Smith, 2 runs

55.3
.

Carson to Smith, 0 runs

55.2
.

Carson to Smith, 0 runs

55.1
4

Carson to Smith, 4 runs

54.6
1

Haines to Smith, 1 run

54.5
4

Haines to Smith, 4 runs

54.4
.

Haines to Smith, 0 runs

54.3
.

Haines to Smith, 0 runs

54.2
.

Haines to Smith, 0 runs

54.1
1

Haines to Woakes, 1 run

53.6
1

Carson to Woakes, 1 run

53.5
.

Carson to Woakes, 0 runs

53.4
.

Carson to Woakes, 0 runs

53.3
.

Carson to Woakes, 0 runs

53.2
.

Carson to Woakes, 0 runs

53.1
1

Carson to Smith, 1 run

52.6
.

Clark to Woakes, 0 runs

52.5
.

Clark to Woakes, 0 runs

52.4
.

Clark to Woakes, 0 runs

52.3
1

Clark to Smith, 1 run

52.2
6

Clark to Smith, 6 runs

52.1
4

Clark to Smith, 4 runs

51.6
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

51.5
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

51.4
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

51.3
1

Hudson-Prentice to Smith, 1 run

51.2
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

51.1
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

50.6
1

Clark to Smith, 1 run

50.5
.

Clark to Smith, 0 runs

50.4
.

Clark to Smith, 0 runs

50.3
.

Clark to Smith, 0 runs

50.2
.

Clark to Smith, 0 runs

50.1
.

Clark to Smith, 0 runs

49.6
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

49.5
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

49.4
4

Hudson-Prentice to Woakes, 4 runs

49.3
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

49.2
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

49.1
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

48.6
1

Crocombe to Woakes, 1 run

48.5
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

48.4
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

48.3
1

Crocombe to Smith, 1 run

48.2
.

Crocombe to Smith, 0 runs

48.1
.

Crocombe to Smith, 0 runs

47.6
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

47.5
.

Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs

47.4
1

Hudson-Prentice to Smith, 1 run

47.3
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

47.2
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

47.1
.

Hudson-Prentice to Smith, 0 runs

46.6
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

46.5
4

Crocombe to Woakes, 4 runs

46.4
6

Crocombe to Woakes, 6 runs

46.3
1

Crocombe to Smith, bye

46.2
.

Crocombe to Smith, 0 runs

46.1
.

Crocombe to Smith, 0 runs

45.6
.

Price to Woakes, 0 runs

45.5
1

Price to Smith, 1 run

45.4
1

Price to Woakes, 1 run

45.3
.

Price to Woakes, 0 runs

45.2
4

Price to Woakes, 4 runs

45.1
4

Price to Woakes, 4 runs

44.6
.

Crocombe to Smith, 0 runs

44.5
4

Crocombe to Smith, 4 runs

44.4
.

Crocombe to Smith, 0 runs

44.3
.

Crocombe to Smith, 0 runs

44.2
.

Crocombe to Smith, 0 runs

44.1
.

Crocombe to Smith, 0 runs

43.6
.

Price to Woakes, 0 runs

43.5
.

Price to Woakes, 0 runs

43.4
.

Price to Woakes, 0 runs

43.3
.

Price to Woakes, 0 runs

43.2
1

Price to Smith, 1 run

43.1
.

Price to Smith, 0 runs

42.6
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

42.5
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

42.4
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

42.3
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

42.2
2

Crocombe to Woakes, 2 runs

42.1
.

Crocombe to Woakes, 0 runs

41.6
1

Price to Woakes, 1 run

41.5
4

Price to Woakes, 4 runs

41.4
.

Price to Woakes, 0 runs

41.3
W

Price to Barnard, appeal, wicket (bowled - Barnard)

41.2
.

Price to Barnard, appeal

41.1
.

Price to Barnard, 0 runs

40.6
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

40.5
1

OE Robinson to Barnard, 1 run

40.4
1

OE Robinson to Smith, 1 run

40.3
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

40.2
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

40.1
1

OE Robinson to Barnard, 1 run

39.6
1

Price to Barnard, 1 run

39.5
.

Price to Barnard, 0 runs

39.4
4

Price to Barnard, 4 runs

39.3
.

Price to Barnard, 0 runs

39.2
.

Price to Barnard, 0 runs

39.1
.

Price to Barnard, 0 runs

38.6
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

38.5
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

38.4
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

38.3
.

OE Robinson to Smith, 0 runs

38.2
W

OE Robinson to Webster, appeal, wicket (caught - Webster)

38.1
4

OE Robinson to Webster, 4 runs

37.6
.

Price to Barnard, 0 runs

37.5
.

Price to Barnard, 0 runs

37.4
.

Price to Barnard, 0 runs

37.3
.

Price to Barnard, 0 runs

37.2
.

Price to Barnard, 0 runs

37.1
4

Price to Barnard, 4 runs

36.6
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

36.5
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

36.4
2

OE Robinson to Webster, 2 runs

36.3
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

36.2
3

OE Robinson to Barnard, 3 runs

36.1
.

OE Robinson to Barnard, 0 runs

35.6
.

Hudson-Prentice to Webster, 0 runs

35.5
.

Hudson-Prentice to Webster, 0 runs

35.4
.

Hudson-Prentice to Webster, 0 runs

35.3
1

Hudson-Prentice to Barnard, 1 run

35.2
2

Hudson-Prentice to Barnard, 2 runs

35.1
.

Hudson-Prentice to Barnard, appeal

34.6
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

34.5
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

34.4
.

OE Robinson to Webster, appeal

34.3
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

34.2
4

OE Robinson to Webster, 4 runs

34.1
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

33.6
.

Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs

33.5
.

Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs

33.4
.

Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs

33.3
1

Hudson-Prentice to Webster, 1 run

33.2
1

Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs

33.1
.

Hudson-Prentice to Barnard, appeal

32.6
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

32.5
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

32.4
4

OE Robinson to Webster, 4 runs

32.3
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

32.2
.

OE Robinson to Webster, appeal

32.1
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

31.6
.

Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs

31.5
.

Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs

31.4
W

Hudson-Prentice to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)

31.3
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

31.2
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

31.2
3

Hudson-Prentice to Webster, 2 no balls + 1 run

31.1
4

Hudson-Prentice to Webster, 4 runs

30.6
.

OE Robinson to Yates, appeal

30.5
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

30.4
4

OE Robinson to Yates, 4 runs

30.3
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

30.2
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

30.1
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

29.6
.

Hudson-Prentice to Webster, 0 runs

29.5
.

Hudson-Prentice to Webster, 0 runs

29.4
1

Hudson-Prentice to Yates, 1 run

29.3
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

29.2
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

29.1
2

Hudson-Prentice to Yates, 2 runs

28.6
.

Coles to Webster, appeal

28.5
.

Coles to Webster, 0 runs

28.4
1

Coles to Yates, 1 run

28.3
1

Coles to Webster, 1 run

28.2
.

Coles to Webster, 0 runs

28.1
1

Coles to Yates, 1 run

27.6
.

Carson to Webster, 0 runs

27.5
.

Carson to Webster, 0 runs

27.4
.

Carson to Webster, 0 runs

27.3
4

Carson to Webster, 4 runs

27.2
.

Carson to Webster, 0 runs

27.1
1

Carson to Yates, 1 run

26.6
6

Coles to Webster, 6 runs

26.5
.

Coles to Webster, 0 runs

26.4
1

Coles to Yates, 1 run

26.3
.

Coles to Yates, 0 runs

26.2
.

Coles to Yates, 0 runs

26.1
1

Coles to Webster, 1 run

25.6
1

Carson to Webster, 1 run

25.5
.

Carson to Webster, 0 runs

25.4
.

Carson to Webster, 0 runs

25.3
1

Carson to Yates, 1 run

25.2
1

Carson to Webster, 1 run

25.1
1

Carson to Yates, 1 run

24.6
4

Coles to Webster, 4 leg byes

24.5
1

Coles to Yates, 1 run

24.4
.

Coles to Yates, 0 runs

24.3
1

Coles to Webster, 1 run

24.2
4

Coles to Webster, 4 runs

24.1
.

Coles to Webster, 0 runs

23.6
.

Crocombe to Yates, 0 runs

23.5
1

Crocombe to Webster, 1 run

23.4
.

Crocombe to Webster, 0 runs

23.3
.

Crocombe to Webster, 0 runs

23.2
.

Crocombe to Webster, 0 runs

23.1
.

Crocombe to Webster, 0 runs

22.6
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

22.5
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

22.4
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

22.3
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

22.2
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

22.1
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

21.6
.

Crocombe to Webster, 0 runs

21.5
1

Crocombe to Yates, 1 run

21.4
.

Crocombe to Yates, 0 runs

21.3
.

Crocombe to Yates, 0 runs

21.2
1

Crocombe to Webster, 1 run

21.1
.

Crocombe to Webster, 0 runs

20.6
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

20.5
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

20.4
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

20.3
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

20.2
1

OE Robinson to Webster, 1 run

20.1
.

OE Robinson to Webster, 0 runs

19.6
.

Price to Yates, 0 runs

19.5
.

Price to Yates, 0 runs

19.4
.

Price to Yates, 0 runs

19.3
.

Price to Yates, 0 runs

19.2
1

Price to Webster, 1 run

19.1
.

Price to Webster, 0 runs

18.6
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

18.5
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

18.4
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

18.3
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

18.2
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

18.1
1

OE Robinson to Webster, 1 run

17.6
2

Price to Yates, 2 runs

17.5
.

Price to Yates, 0 runs

17.4
.

Price to Yates, 0 runs

17.3
.

Price to Yates, 0 runs

17.2
.

Price to Yates, 0 runs

17.1
.

Price to Yates, 0 runs

16.6
.

Crocombe to Webster, 0 runs

16.5
.

Crocombe to Webster, 0 runs

16.4
.

Crocombe to Webster, appeal

16.3
.

Crocombe to Webster, 0 runs

16.2
.

Crocombe to Webster, 0 runs

16.1
.

Crocombe to Webster, 0 runs

15.6
.

Price to Yates, 0 runs

15.5
.

Price to Yates, 0 runs

15.4
.

Price to Yates, 0 runs

15.3
.

Price to Yates, appeal

15.2
.

Price to Yates, 0 runs

15.1
4

Price to Yates, 4 runs

14.6
.

Crocombe to Webster, 0 runs

14.5
.

Crocombe to Webster, 0 runs

14.4
.

Crocombe to Webster, 0 runs

14.3
.

Crocombe to Webster, 0 runs

14.2
1

Crocombe to Yates, 1 run

14.1
.

Crocombe to Yates, 0 runs

13.6
4

Price to Webster, 4 runs

13.5
W

Price to Hain, appeal, wicket (bowled - Hain)

13.4
.

Price to Hain, 0 runs

13.3
.

Price to Hain, 0 runs

13.2
.

Price to Hain, 0 runs

13.1
.

Price to Hain, 0 runs

12.6
.

Crocombe to Yates, 0 runs

12.5
.

Crocombe to Yates, 0 runs

12.4
.

Crocombe to Yates, 0 runs

12.3
.

Crocombe to Yates, 0 runs

12.2
.

Crocombe to Yates, 0 runs

12.1
.

Crocombe to Yates, 0 runs

11.6
1

Hudson-Prentice to Yates, 1 run

11.5
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

11.4
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

11.3
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

11.2
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

11.1
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

10.6
.

OE Robinson to Hain, appeal

10.5
.

OE Robinson to Hain, 0 runs

10.4
.

OE Robinson to Hain, 0 runs

10.3
.

OE Robinson to Hain, 0 runs

10.2
4

OE Robinson to Hain, 4 runs

10.1
.

OE Robinson to Hain, 0 runs

9.6
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

9.5
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

9.4
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

9.3
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

9.2
.

Hudson-Prentice to Yates, appeal

9.1
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

8.6
1

OE Robinson to Yates, 1 run

8.5
2

OE Robinson to Yates, 2 runs

8.4
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

8.3
2

OE Robinson to Yates, 2 runs

8.2
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

8.1
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

7.6
.

Hudson-Prentice to Hain, 0 runs

7.5
.

Hudson-Prentice to Hain, 0 runs

7.4
.

Hudson-Prentice to Hain, 0 runs

7.2
W

Hudson-Prentice to Mousley, appeal, wicket (caught - Mousley)

7.1
.

Hudson-Prentice to Mousley, 0 runs

6.6
1

OE Robinson to Mousley, 1 run

6.5
W

OE Robinson to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)

6.4
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

6.3
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

6.2
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

6.1
.

OE Robinson to Davies, appeal

5.6
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

5.5
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

5.4
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

5.1
1

Hudson-Prentice to Yates, 1 run

4.6
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

4.5
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

4.4
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

4.3
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

4.2
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

4.1
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

3.6
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

3.5
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

3.4
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

3.3
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

3.2
.

Hudson-Prentice to Yates, appeal

3.1
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

2.6
1

OE Robinson to Yates, 1 run

2.5
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

2.4
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

2.3
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

2.2
1

OE Robinson to Davies, 1 run

2.1
.

OE Robinson to Davies, 0 runs

1.6
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

1.5
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

1.4
.

Hudson-Prentice to Yates, 0 runs

1.3
1

Hudson-Prentice to Davies, 1 run

1.2
.

Hudson-Prentice to Davies, 0 runs

1.1
.

Hudson-Prentice to Davies, 0 runs

0.6
2

OE Robinson to Yates, 2 runs

0.5
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

0.4
4

OE Robinson to Yates, 4 runs

0.3
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

0.2
.

OE Robinson to Yates, 0 runs

0.1
.

OE Robinson to Yates, 0 runs