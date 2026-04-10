Highlights Sussex vs Warwickshire First class County Championship 10.04.2026
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, appeal
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Bamber to Hughes, 4 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, 0 runs
Bamber to Hughes, appeal
Bamber to Hughes, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 4 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Woakes to Haines, 4 runs
Woakes to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 1 run
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, 0 runs
Bamber to Haines, appeal
Bamber to Haines, 0 runs
Woakes to Hughes, 0 runs
Woakes to Hughes, 4 runs
Woakes to Hughes, 0 runs
Woakes to Hughes, 0 runs
Woakes to Hughes, appeal
Woakes to Hughes, 0 runs
Price to Booth, appeal, wicket (caught - Booth)
Price to Booth, 0 runs
Price to Bamber, 3 runs
Price to Bamber, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Bamber, 1 run
Crocombe to Bamber, appeal
Crocombe to Bamber, 0 runs
Crocombe to Thompson, appeal, wicket (caught - Thompson)
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 1 run
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, appeal
Crocombe to Thompson, 1 run
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Thompson, 1 run
Price to Thompson, 0 runs
Price to Thompson, 2 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Price to Thompson, 0 runs
Price to Thompson, 0 runs
Price to Booth, 1 run
Price to Booth, 0 runs
Price to Booth, 0 runs
Price to Thompson, 1 run
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Booth, 0 runs
Crocombe to Woakes, appeal, wicket (bowled - Woakes)
Crocombe to Thompson, 1 run
Crocombe to Thompson, 0 runs
Crocombe to Thompson, 4 leg byes, appeal
Price to Woakes, 0 runs
Price to Thompson, 1 run
Price to Thompson, 0 runs
Price to Thompson, 0 runs
Price to Thompson, 2 runs
Price to Thompson, 0 runs
Coles to Thompson, 1 run
Coles to Woakes, 1 run
Coles to Woakes, 0 runs
Coles to Woakes, 0 runs
Coles to Woakes, 0 runs
Coles to Woakes, 2 runs
Crocombe to Thompson, 4 runs
Crocombe to Thompson, 0 runs
Crocombe to Woakes, 1 run
Crocombe to Thompson, 3 runs
Crocombe to Thompson, 4 runs
Crocombe to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Price to Smith, 1 run
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Woakes, 1 run
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Woakes, 1 run
Crocombe to Woakes, 4 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 1 run
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Woakes, 1 run
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Haines to Woakes, 0 runs
Haines to Smith, 1 run
Haines to Smith, 0 runs
Haines to Woakes, 1 run
Haines to Woakes, 0 runs
Haines to Woakes, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Woakes, 1 run
Price to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 0 runs
Haines to Smith, appeal
Haines to Smith, 0 runs
Haines to Woakes, 1 run
Haines to Woakes, 0 runs
Haines to Woakes, 0 runs
Haines to Woakes, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Woakes, 3 runs
Price to Woakes, 4 runs
Price to Smith, 1 run
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Smith, 1 run
Carson to Woakes, 1 run
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Price to Smith, appeal
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 2 runs
Price to Smith, 2 runs
Price to Smith, 0 runs
Price to Smith, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Smith, 1 run
Carson to Smith, 4 runs
Carson to Smith, 4 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 2 leg byes
Price to Woakes, 4 runs
Price to Woakes, 4 runs
Price to Smith, 1 run
Price to Smith, 0 runs
Carson to Smith, 1 run
Carson to Smith, 0 runs
Carson to Smith, 2 runs
Carson to Smith, 0 runs
Carson to Smith, 0 runs
Carson to Smith, 4 runs
Haines to Smith, 1 run
Haines to Smith, 4 runs
Haines to Smith, 0 runs
Haines to Smith, 0 runs
Haines to Smith, 0 runs
Haines to Woakes, 1 run
Carson to Woakes, 1 run
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Woakes, 0 runs
Carson to Smith, 1 run
Clark to Woakes, 0 runs
Clark to Woakes, 0 runs
Clark to Woakes, 0 runs
Clark to Smith, 1 run
Clark to Smith, 6 runs
Clark to Smith, 4 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 1 run
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Clark to Smith, 1 run
Clark to Smith, 0 runs
Clark to Smith, 0 runs
Clark to Smith, 0 runs
Clark to Smith, 0 runs
Clark to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 4 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 1 run
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Smith, 1 run
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Woakes, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 1 run
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Hudson-Prentice to Smith, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 4 runs
Crocombe to Woakes, 6 runs
Crocombe to Smith, bye
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Smith, 1 run
Price to Woakes, 1 run
Price to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 4 runs
Price to Woakes, 4 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 4 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Crocombe to Smith, 0 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Smith, 1 run
Price to Smith, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Crocombe to Woakes, 2 runs
Crocombe to Woakes, 0 runs
Price to Woakes, 1 run
Price to Woakes, 4 runs
Price to Woakes, 0 runs
Price to Barnard, appeal, wicket (bowled - Barnard)
Price to Barnard, appeal
Price to Barnard, 0 runs
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Barnard, 1 run
OE Robinson to Smith, 1 run
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Barnard, 1 run
Price to Barnard, 1 run
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 4 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 0 runs
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Smith, 0 runs
OE Robinson to Webster, appeal, wicket (caught - Webster)
OE Robinson to Webster, 4 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 0 runs
Price to Barnard, 4 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, 2 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Barnard, 3 runs
OE Robinson to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, 1 run
Hudson-Prentice to Barnard, 2 runs
Hudson-Prentice to Barnard, appeal
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, appeal
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, 4 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 1 run
Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, appeal
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, 4 runs
OE Robinson to Webster, 0 runs
OE Robinson to Webster, appeal
OE Robinson to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Barnard, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 2 no balls + 1 run
Hudson-Prentice to Webster, 4 runs
OE Robinson to Yates, appeal
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 4 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Webster, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 1 run
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 2 runs
Coles to Webster, appeal
Coles to Webster, 0 runs
Coles to Yates, 1 run
Coles to Webster, 1 run
Coles to Webster, 0 runs
Coles to Yates, 1 run
Carson to Webster, 0 runs
Carson to Webster, 0 runs
Carson to Webster, 0 runs
Carson to Webster, 4 runs
Carson to Webster, 0 runs
Carson to Yates, 1 run
Coles to Webster, 6 runs
Coles to Webster, 0 runs
Coles to Yates, 1 run
Coles to Yates, 0 runs
Coles to Yates, 0 runs
Coles to Webster, 1 run
Carson to Webster, 1 run
Carson to Webster, 0 runs
Carson to Webster, 0 runs
Carson to Yates, 1 run
Carson to Webster, 1 run
Carson to Yates, 1 run
Coles to Webster, 4 leg byes
Coles to Yates, 1 run
Coles to Yates, 0 runs
Coles to Webster, 1 run
Coles to Webster, 4 runs
Coles to Webster, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Webster, 1 run
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Yates, 1 run
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Webster, 1 run
Crocombe to Webster, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Webster, 1 run
OE Robinson to Webster, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Webster, 1 run
Price to Webster, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Webster, 1 run
Price to Yates, 2 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, appeal
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, appeal
Price to Yates, 0 runs
Price to Yates, 4 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Webster, 0 runs
Crocombe to Yates, 1 run
Crocombe to Yates, 0 runs
Price to Webster, 4 runs
Price to Hain, appeal, wicket (bowled - Hain)
Price to Hain, 0 runs
Price to Hain, 0 runs
Price to Hain, 0 runs
Price to Hain, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Crocombe to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 1 run
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
OE Robinson to Hain, appeal
OE Robinson to Hain, 0 runs
OE Robinson to Hain, 0 runs
OE Robinson to Hain, 0 runs
OE Robinson to Hain, 4 runs
OE Robinson to Hain, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, appeal
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 1 run
OE Robinson to Yates, 2 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 2 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Hain, 0 runs
Hudson-Prentice to Hain, 0 runs
Hudson-Prentice to Hain, 0 runs
Hudson-Prentice to Mousley, appeal, wicket (caught - Mousley)
Hudson-Prentice to Mousley, 0 runs
OE Robinson to Mousley, 1 run
OE Robinson to Davies, appeal, wicket (caught - Davies)
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, appeal
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 1 run
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
OE Robinson to Davies, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, appeal
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 1 run
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Davies, 1 run
OE Robinson to Davies, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Yates, 0 runs
Hudson-Prentice to Davies, 1 run
Hudson-Prentice to Davies, 0 runs
Hudson-Prentice to Davies, 0 runs
OE Robinson to Yates, 2 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 4 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs
OE Robinson to Yates, 0 runs