H2h Sussex vs Warwickshire First class County Championship 10.04.2026

First class

SUS
SUS

(4 ov.) 17/0

WAR
WAR

267

Sussex vs Warwickshire

List a, One-Day Cup

WARWarwickshire

258

SUSSussex

277

First class, County Championship

SUSSussex

WARWarwickshire

(96 ov.) 372/7

First class, County Championship

WARWarwickshire

SUSSussex

(96 ov.) 386/5