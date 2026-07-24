H2h Worcestershire vs Derbyshire First class County Championship 24.09.2026

First class

WOR
WOR
DER
DER
Worcestershire vs Derbyshire

List a, One-Day Cup

WORWorcestershire

143

DERDerbyshire

138

First class, County Championship

DERDerbyshire

(96 ov.) 391/4

WORWorcestershire

List a, One-Day Cup

DERDerbyshire

315

WORWorcestershire

316
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