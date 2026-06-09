H2h Worcestershire vs Northamptonshire First class County Championship 08.09.2026

First class

WOR
WOR
NOR
NOR
Worcestershire vs Northamptonshire

T20, T20 Blast

NORNorthamptonshire

162

WORWorcestershire

154

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

91

NORNorthamptonshire

191

First class, County Championship

NORNorthamptonshire

(0 ov.) 40/0

WORWorcestershire

306
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