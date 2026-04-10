H2h Yorkshire vs Hampshire First class County Championship 10.04.2026

First class

YOR
YOR

(24 ov.) 48/4

HAM
HAM

251

Yorkshire vs Hampshire

List a, One-Day Cup

YORYorkshire

235

HAMHampshire

304

First class, County Championship

HAMHampshire

(59 ov.) 164/5

YORYorkshire

121