Squads Yorkshire vs Hampshire First class County Championship 10.04.2026

First class

YOR
YOR

(24 ov.) 48/4

HAM
HAM

251

Playing

YOR
YOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Bean Finlay

wicket keeper

Whiteman Sam

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Hill George

all rounder

Mayes Ben

no information yet

Duke Harry

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Bess Dom

bowler

Coad Ben

bowler

Bench

YOR
YOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Akhtar Jawad

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Bennison Will

no information yet

Lumsden Manny

no information yet

Chohan Jafer

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Orr Ali

batsman

Firbank Matthew

no information yet

Hope Shai

wicket keeper

Kelly Noah

no information yet

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman

Sears Ben

bowler

Singh Jay

no information yet

Smith Owen

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Taylor Charlie

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wade Alex

no information yet

Wiese David

all rounder