Squads Yorkshire vs Hampshire First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lyth Adam
batsman
Gubbins Nick
batsman
Bean Finlay
wicket keeper
Weatherley Joe
batsman
Whiteman Sam
wicket keeper
Prest Thomas James
all rounder
Wharton James Henry
batsman
Lehmann Jake
batsman
Revis Matthew L
batsman
Brown Ben
wicket keeper
Hill George
all rounder
Mayes Ben
no information yet
Duke Harry
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Bess Dom
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Richardson Jhye
bowler
Abbott Kyle
bowler
Coad Ben
bowler
Jack Eddie
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Baker Sonny
bowler
Bench