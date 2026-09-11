Match details India A vs Australia A First class First Class Series India A vs Australia A 22.09.2026

First class

INA
INA
AUS
AUS

Match Info

Match:First Class Series India A vs Australia A 2026
Date:Tuesday, September 22, 2026 - Friday, September 25, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, September 22, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

India A Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Australia A Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet