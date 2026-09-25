Match details India A vs Australia A First class First Class Series India A vs Australia A 29.09.2026
Match Info
|Match:
|First Class Series India A vs Australia A 2026
|Date:
|Tuesday, September 22, 2026 - Tuesday, September 29, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, September 29, 2026 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
India A Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Australia A Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet