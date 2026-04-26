H2h Jamaica Scorpions vs Barbados Pride First class West Indies Championship 26.04.2026

First classSabina Park, Kingston
JAM
JAM
BAR
BAR
Jamaica Scorpions vs Barbados Pride

First class, West Indies Championship

Sabina Park

JAMJamaica Scorpions

BARBarbados Pride

First class, West Indies Championship

Sabina Park

JAMJamaica Scorpions

BARBarbados Pride