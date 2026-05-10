West Indies Championship
Guyana Harpy Eagles vs West Indies Academy
West Indies Championship
Providence Stadium, Providence
GUY
WES
Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force
West Indies Championship
Providence Stadium, Providence
GUY
TRF
|Country:
|Guyana
|Country Code:
|GUY
|City:
|Providence
|Capacity:
|15000
|Map Coordinates:
|6.757767,-58.177992
West Indies Championship
Providence Stadium, Providence
GUY
WES
West Indies Championship
Providence Stadium, Providence
GUY
TRF
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
NZ
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
JAM
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
SKN
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
ANT
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
STL
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
TKR