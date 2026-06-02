Squads Brothers Union vs Prime Bank Cricket Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

List a

BRO
BRO

86

PRI
PRI

369

Playing

BRO
BRO
PRI
PRI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BRO
BRO
PRI
PRI

no information yet

First TeamSecond Team