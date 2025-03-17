H2h Bahrain vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 14.08.2026

List a

BAH
BAH
HKG
HKG
Bahrain vs Hong Kong, China

T20i, T20 Malaysia Tri-Series

BAHBahrain

HKGHong Kong, China

T20i, T20 Malaysia Tri-Series

BAHBahrain

129

HKGHong Kong, China

129 & 1

T20i, T20 Malaysia Tri-Series

BAHBahrain

121

HKGHong Kong, China

118